Promi-BB-Einzug: Wie geht's Verena nach Trennung von Marc?

Erst am Montagabend geht Promi Big Brother richtig los – doch schon jetzt läuft der Livestream zur Show auf Joyn, sodass die Fans den Einzug live mitverfolgen können. Während die meisten Kandidaten nur Smalltalk führen, gehen Mimi Fiedler (49) und Verena Kerth (43) direkt ran. Es geht um die Trennung von Marc Terenzi (46): "Mir geht's okay, ich bin auf dem Weg zurück zu mir", erklärt die Münchnerin. Die Moderatorin und der Sänger sind seit Mai getrennt. Die vergangenen zwei Jahre seien sehr herausfordernd gewesen: "Wir waren fast zwei Jahre zusammen."

Ihre Teilnahme an der Show sieht sie als Möglichkeit, sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren: "Für mich ist das jetzt ein Cut, etwas für mich zu tun, auf mich zu schauen und nicht auf andere Probleme." Die Beziehung zwischen Verena und dem Sänger Marc war von viel Streit und turbulenten Momenten geprägt. Mimi bemerkte: "Ihr habt damals schon nicht von den Energien zusammengepasst." Verena stimmte dem zu und zeigte sich erleichtert über den Neuanfang. Sie betonte, wie wichtig es für sie sei, Abstand zu gewinnen und sich selbst wiederzufinden: "Ich freue mich total, dass ich hier bin."

Verena, bekannt als Moderatorin und durch ihre Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten, und Marc, der als ehemaliger Sänger der Boyband "Natural" und ebenfalls als Reality-TV-Star Bekanntheit erlangte, lernten sich in der Öffentlichkeit kennen und sorgten mit ihrer Beziehung immer wieder für Schlagzeilen. "Ich möchte zeigen, dass ich gar nicht so schlimm bin, wie oft geschrieben wird", erklärte Verena gegenüber Promiflash vor ihrem Einzug.

Getty Images Mimi Fiedler, Schauspielerin

Joyn / Benedikt Müller Verena Kerth, "Promi Big Brother"-Kandidatin

