Wandern Nader Jindaoui und Familie bald in die USA aus?

Nader Jindaoui (27) ist aktuell mit seiner Ehefrau Louisa (24) und den gemeinsamen Kindern Imani und Nidal im Urlaub in Los Angeles. Doch um einen einfachen Familienurlaub handelt es sich bei der Reise nicht, wie der Social-Media-Star nun verrät. "Seit einigen Monaten stehen wir vor der Entscheidung: Bleiben wir in Berlin oder verlassen wir Berlin? [...] Wir sind in Amerika wegen Fußball. Wir wurden hier von einem Verein eingeladen und schauen uns das jetzt die nächsten Wochen an", erklärt der Sportler in seiner Instagram-Story.

Die Entscheidung könne und wolle er nicht allein treffen, denn es liege ihm sehr am Herzen, dass auch Louisa und die Kinder sich wohlfühlen. "Amerika ist ein anderes Leben, deswegen nehmen wir uns Zeit. Es sind andere Menschen, es ist eine komplett andere Zeitzone, anderes Klima und wir gucken, wie das Leben hier ist", erzählt er weiter. Welche Entscheidung der Fußballer und seine Liebsten letztendlich treffen werden, wird der Influencer seinen Fans früher oder später mitteilen. Den jüngsten Bildern und Videos nach zu urteilen, scheint die vierköpfige Familie die Zeit in den Staaten aber zu genießen.

In den vergangenen Jahren kickte der 27-Jährige bei Hertha BSC. Doch sein Traum von einem Profi-Vertrag blieb bei dem Berliner Verein unerfüllt. Zwar spielte er einige Male mit den Profis der Alten Dame, doch entschied sich der Klub letztendlich gegen eine derartige Vereinbarung mit dem Internetstar. Im Sommer dieses Jahres lief dann zudem sein Vertrag bei der U23 aus. Doch das endgültige Aus als aktiver Fußballspieler bedeutet all das wohl allem Anschein nach noch nicht.

Getty Images Nader Jindaoui, Fußballer

Instagram / naderjindaoui Nader und Louisa Jindaoui mit ihren Kids in Amerika, Oktober 2024

