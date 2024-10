Zu Hause kleidet sich Frauke Ludowig gerne "schlumpi-mäßig"

Nele Ludowig sorgte am Freitagabend im "Kölner Treff" für schmunzelnde Gesichter. Gemeinsam mit ihrer Mutter Frauke (60) war sie zu Gast in der Talkshow von Micky Beisenherz (47) und plauderte aus dem Nähkästchen über das Leben zu Hause. Als der Moderator wissen wollte, ob Frauke auch privat so glamourös sei wie im Fernsehen, konnte ihre Tochter nicht anders, als zu lachen. "Es gibt nichts Schrecklicheres, als zu sehen, wie Mama zu Hause rumläuft", scherzte sie in der Sendung. Ihre Mutter gestand daraufhin, dass sie es liebe, privat ganz gemütlich unterwegs zu sein: "Ich mag es, so schlumpi-mäßig rumzulaufen."

Besonders eine bestimmte blaue Adidas-Hose, die nur bis zum Knie geht, sei der 20-Jährigen sofort eingefallen. Frauke verteidigte sich lachend: "Zum Sport!" Auf die Vorstellung, dass ihre Mutter im Paillettenkleid und auf hohen Schuhen durch das Haus läuft, erwiderte Nele: "Nein, das ist überhaupt nicht der Fall!" Die beiden lieferten sich einen humorvollen Schlagabtausch, der das Studio zum Lachen brachte.

Frauke und Nele sind ein eingespieltes Team. Im Interview mit Promiflash verriet die 60-Jährige, wie nahe sich die beiden stehen – und dass sie gerne den einen oder anderen Ratschlag von ihrer Tochter annimmt. "Ich glaube, das geht beidseitig, also wir fragen einander: 'Wie findest du das Kleid? Wie sehe ich aus?'", erklärte sie und fügte hinzu: "Es ist eine sehr harmonische, homogene Verbindung."

Anzeige Anzeige

Getty Images Nele Ludowig im November 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke Ludowig und Tochter Nele im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige