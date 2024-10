Zu viel gejubelt? Prinz William verliert Stimme nach Fußball

Der englische Fußballverein Aston Villa konnte das Champions-League-Spiel am Mittwoch mit 1:0 gegen den FC Bayern München für sich entscheiden. Für das Match seines Lieblingsvereins hatte Prinz William (42) seine royalen Verpflichtungen zur Seite gelegt und seine Mannschaft bei ihrem Heimspiel im Villa Park in Birmingham angefeuert – und das offenbar etwas zu euphorisch. Wie Mirror berichtet, hat der Torjubel bei Prinz William Spuren hinterlassen. Bei seinem Besuch des Birtley Community Pools am Donnerstag traf William auf einige Fans, denen seine Leidenschaft für Fußball nicht entgangen ist. "Aston Villa hat gestern Abend gewonnen!", rief ihm jemand zu, woraufhin William gestand: "Ja, das haben sie, ich weiß! Ich habe meine Stimme verloren, weil ich gestern Abend ein bisschen zu viel geschrien habe."

William gilt seit seiner Jugend als Aston-Villa-Fan und besucht die Spiele des Teams, wann immer sein royaler Terminkalender es zulässt. Auch der Verein scheint seine langjährige Treue zu schätzen, denn vor dem Spiel teilte der offizielle Instagram-Kanal des Vereins sogar ein Foto mit William. "42 Jahre später sind unsere Legenden, die 1982 den Europapokal der Landesmeister gewannen, an einem historischen Abend für Aston Villa hier. Bereits für das erste Heimspiel im diesjährigen europäischen Abenteuer", hieß es unter dem Beitrag, der William inmitten der Helden des Europapokalsiegs von 1982 zeigt.

Williams Begeisterung für den Ballsport ist so groß, dass er sie mittlerweile in seine beruflichen Aktivitäten integriert hat. Bereits seit 2006 ist der Brite Präsident des englischen Fußballverbands und engagiert sich aktiv für den Sport. Auch Williams ältester Sohn George (11) interessiert sich brennend für Papas Lieblingssportart und begleitet ihn immer wieder zu Spielen. So besuchte das Vater-Sohn-Gespann sogar ein Spiel der diesjährigen Fußball-EM in Berlin: Die beiden feuerten die englische Nationalmannschaft im großen Finale gegen Spanien an.

Getty Images Prinz William bei einem Fußballspiel von Aston Villa, Oktober 2024

Getty Images Prinz George und Prinz William beim EM-Finale 2024

