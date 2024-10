Ältester DSDS-Kandidat rührt Loredana mit Auftritt zu Tränen

Am Samstagabend sorgte der 92-jährige Günter – und somit der älteste Kandidat überhaupt – bei DSDS für einen unvergesslichen Moment. Vor der Jury, bestehend aus Dieter (70), Loredana (29), Beatrice (36) und Pietro (32), zeigte der Senior, dass man nie zu alt ist, um seine Träume zu verwirklichen. Mit seiner Performance rührte er besonders Loredana zu Tränen. Schon bevor er anfing zu singen, flossen die Tränen. Seine ganze Art berührte ihr Herz.

Günter, der mit einem Gefährt zur Bühne gebracht wurde, stieg mithilfe seines Krückstocks aus und begrüßte die Jury mit einem Lächeln. "Ich möchte beweisen, dass ich auch singen kann", verkündete er selbstbewusst. Seine Liedwahl fiel auf "Die Capri-Fischer" von Rudi Schuricke, den er mit viel Herz vortrug. Nach dem Auftritt zeigte sich die Jury beeindruckt. Dieter betonte: "Das war großes Kino. Da klang unheimlich viel Herzschmerz mit!" Pietro fügte hinzu: "Gänsehaut, dass Sie hier stehen, mit so einer Lebensfreude."

Nachdem Loredana ihre Emotionen gesammelt hatte, erklärte sie, warum Günters Auftritt sie so tief berührte. Sie gab zu, dass sie oft Angst vor dem Älterwerden habe. Doch der Kandidat habe ihr gezeigt, dass das Leben in jedem Alter schön sein kann. "Wenn ich wüsste, dass ich wie Sie werde, dann will ich unbedingt 92 werden", erzählte sie ehrlich. Günter teilte daraufhin sein Geheimnis für ein erfülltes Leben: "Man muss den Willen haben, früh aufzustehen und zu sagen: Jeder Tag ist ein Geschenk." Loredana, die selbst Mutter einer kleinen Tochter ist, konnte aus diesen Worten neue Hoffnung schöpfen.

RTL Die DSDS-Juroren Beatrice Egli, Loredana Zefi, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen

Getty Images Loredana im September 2023 in Stuttgart

