Pietro, Dieter und die Girls: So kommt neue DSDS-Jury an!

Seit heute ist klar: Dieter Bohlen (69) und Pietro Lombardi (31) bekommen bei "Deutschland sucht den Superstar" Unterstützung von zwei Powerfrauen! Neben dem Poptitan und dem Musiker werden im kommenden Jahr die Rapperin Loredana Zefi (28) und die Schlagersängerin Beatrice Egli (35) am Jurypult Platz nehmen. Dieter und Pietro freuen sich total über die Neuzugänge. Aber wie kommt die neue DSDS-Jury denn eigentlich bei den Fans an?

Bei einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 1. Dezember, 13:30 Uhr] gaben insgesamt 952 Leser ihre Meinung zu den neuen Juroren ab. Die Mehrheit findet Dieter, Pietro, Loredana und Beatrice in Kombination toll: 537 Fans – das entspricht 56,4 Prozent aller Votes – gaben an, dass sie sich auf die Jury und die Staffel freuen. 415 Teilnehmer (43,6 Prozent) sind von der Konstellation hingegen nicht so begeistert.

Dieses Meinungsbild zeigt sich auch in der Kommentarspalte eines Promiflash-Beitrags auf Instagram. "Ist eine gute Besetzung" und auch "Wird bestimmt wieder sehr unterhaltsam", schwärmen beispielsweise zwei User. Ein weiterer beschwert sich hingegen über die neue Jury: "Dann schaue ich es nicht."

Instagram / loredana Loredana, deutsche Rapperin

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli im November 2021

Getty Images Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023

