Darum wählte Michael Jackson Elizabeth Taylor als Taufpatin

Paris Jackson (26) hat enthüllt, dass ihr Vater Michael Jackson (✝50) die Schauspielerin Elizabeth Taylor (✝79) als ihre Patentante auswählte, weil sie wusste, wie es ist, "im Rampenlicht aufzuwachsen". In der BBC-Dokumentarserie "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar" sagte die 25-Jährige: "Es gab definitiv einen Teil von ihm, der wusste, dass wir eine sehr ähnliche Erfahrung machen würden." Michael wollte seiner Tochter offensichtlich jemanden an die Seite stellen, der ihre einzigartige Lebenssituation versteht.

Paris erzählt in der Doku weiter: "Ich wurde zu Hause unterrichtet und weiß daher nicht, wie es ist, mit anderen Kindern in meinem Alter zusammen zu sein. Ich denke, bei ihr war es genauso." Michael, der neben Paris auch zwei Söhne, "Prince" und "Bigi", hatte, starb 2009 im Alter von 50 Jahren. Elizabeth Taylor, die enge Vertraute der Familie, verstarb nur zwei Jahre später im Alter von 79 Jahren. Die beiden verband eine tiefe Freundschaft.

Nach dem Tod von Elizabeth wurde Paris Botschafterin der von der Schauspielerin 1991 gegründeten Elizabeth Taylor AIDS Foundation. Dem Magazin People erzählte sie 2021: "Ich kannte sie nicht und wusste nicht, was sie tat. Ich brachte ihr nur kleine Geschenke wie Plüschtiere oder Armbänder mit." Sie beschreibt Elizabeth als "sehr hübsch" und erinnert sich an ihre funkelnden Halsketten und Ringe. Zudem dankt Paris ihrem Vater dafür, dass er sie zur Musik gebracht hat. Bei einem Auftritt im August 2023 in Colorado sagte sie: "Er wäre heute 65 Jahre alt geworden. Er hat 50 Jahre Blut, Schweiß, Tränen, Liebe und Leidenschaft hineingesteckt, damit ich hier auf der Bühne vor euch stehen und ins Mikrofon schreien kann. Ich verdanke ihm alles." Die erste Folge von "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar" wurde bereits ausgestrahlt. Die Folgen zwei und drei schließen sich am 4. und 11. Oktober auf BBC an.

Getty Images Elizabeth Taylor und Michael Jackson, 1997

Instagram / princejackson Michael, Paris, Prince und Blanket Jackson

