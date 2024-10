Deshalb ist ADHS für Paris Hilton wie geheime Superkraft

Kürzlich hat Paris Hilton (43) ganz offen über ihre Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) gesprochen – und erklärt, warum sie diese mittlerweile als ihre "Superkraft" betrachtet. In dem Beitrag für Teen Vogue verriet die Reality-TV-Ikone, dass sie schon als Kind mit einem rasenden Verstand gelebt habe, der ständig von einem Gedanken zum nächsten gesprungen sei. Dabei sei sie oft als "zu energiegeladen, zu abgelenkt, zu gesprächig – einfach zu viel" wahrgenommen worden. Und ihr Bedürfnis nach ständiger Stimulation habe sie vor Herausforderungen gestellt.

Paris erinnerte sich an ihre anfängliche Befürchtung zurück, dass sie durch ihre Diagnose in eine Schublade gesteckt und auf ihre vermeintlichen Schwächen reduziert werden könnte. Sie hätte sich Sorgen gemacht, andere würden sie für zerstreut, unkonzentriert oder "unfähig zum Erfolg" halten. Mit der Zeit habe die zweifache Mutter aber erkannt, dass ADHS nicht nur Schwierigkeiten mit sich bringe, sondern auch positive Seiten habe. "Eine der stärksten Gaben von ADHS ist meine Fähigkeit zur Hyperfokussierung. Wenn ich begeistert bin, verliere ich mich in Details und bin stundenlang von einem Projekt besessen. Das hat viele meiner Erfolge geprägt", betonte die Unternehmerin.

Neben ihrer Karriere engagiert sich Paris für andere Betroffene. Mit ihrem gemeinnützigen Unternehmen 11:11 Media Impact arbeitet sie mit Organisationen wie Understood zusammen, um das Bewusstsein für ADHS zu schärfen und Vorurteile abzubauen. Ihr Song "ADHD" auf ihrem neuen Album "Infinite Icon" ist ein weiterer Schritt, um ihre Erfahrungen zu teilen und anderen Mut zu machen. Paris möchte besonders jungen Frauen zeigen, dass es in Ordnung ist, anders zu sein. "Eure 'Fehler' können tatsächlich eure größten Stärken sein", ermutigte sie ihre Fans.

