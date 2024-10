Eric Philippi widmet seiner Michelle Liebesbeweis auf Album

Eric Philippi hat seiner Partnerin Michelle (52) ein musikalisches Denkmal gesetzt: Sein neues Album "Wir bleiben noch", das am 11. Oktober erscheint, ist größtenteils der Musikerin gewidmet. In der ARD-Musiksendung "Die Schlager des Monats" verriet der Schlagerstar der Moderatorin Christin Stark (34), wie groß der Einfluss seiner großen Liebe auf seine neuen Songs ist. "Das wichtigste Thema ist natürlich die Frau meines Lebens, und sie findet auch einen ganz großen Platz auf diesem Album", sagte Eric voller Begeisterung.

Mit seiner 25 Jahre älteren Schlagerkollegin ist Eric seit mittlerweile über einem Jahr zusammen und überglücklich. Im April dieses Jahres machte der 27-Jährige Nägel mit Köpfen und hielt um die Hand seiner Liebsten an. "Von der ersten Sekunde an war für mich klar, dass sie die Frau für mein Leben ist. Deshalb habe ich ihr vor ungefähr zwei Monaten die Frage aller Fragen gestellt", verriet er im Juni in der "Schlagerboom"-Show. Wann er und Michelle vor den Traualtar schreiten wollen, haben sie bisher noch nicht preisgegeben.

Bald werden die beiden also Mann und Frau – aber wollen sie auch Eltern werden? Ihr Altersunterschied stellt bei der Familienplanung eine Herausforderung dar, denn die 52-Jährige kann keine eigenen Kinder mehr bekommen. Bei "Stern TV" erklärte Eric, dass er und seine Verlobte sich schon Gedanken über eine andere Möglichkeit gemacht haben: "Wir möchten aber trotzdem einem Kind ein Zuhause geben. Wir finden es toll, wenn man in einer Zeit wie heute einem Kind eine Perspektive und ein schönes Leben ermöglichen kann." Michelle fügte hinzu: "Für mich ist das eine tolle Möglichkeit, einem Kind, das aus schlechten Verhältnissen kommt, etwas Gutes zu tun."

Michael Kremer / Future Image Michelle und Eric Philippi, Sänger

Instagram /michelle_aktuell Eric Philippi und Michelle, Schlagerstars

