Kinderwunsch: Werden Michelle und Eric Philippi adoptieren?

Michelle (52) und ihr Freund Eric Philippi gelten als das Traumpaar der Schlagerwelt! Seit vergangenem Sommer gehen die "Herzstillstand"-Interpretin und der 25 Jahre jüngere Sänger gemeinsam durchs Leben. Immer wieder betonen die Schlagerstars, wie glücklich sie miteinander sind. Doch der große Altersunterschied bringt trotzdem die ein oder andere Hürde in ihre Beziehung, wie sie nun zu Gast bei "Stern TV" berichten. Besonders Erics Kinderwunsch stellt sie vor eine Herausforderung. "Michelle kann leider keine Kinder mehr bekommen", erklärt der Trompeter in der Fernsehsendung. Doch für dieses Problem haben sie offenbar bereits eine Lösung: "Wir möchten aber trotzdem einem Kind ein Zuhause geben. Wir finden es toll, wenn man in einer Zeit wie heute einem Kind eine Perspektive und ein schönes Leben ermöglichen kann", schwärmt der 27-Jährige über die Möglichkeit einer Adoption.

Auch Michelle scheint die Meinung ihres Liebsten zu teilen: "Für mich ist das eine tolle Möglichkeit, einem Kind, das aus schlechten Verhältnissen kommt, etwas Gutes zu tun. Für mich kommt so etwas absolut infrage." Dass Eric sich ein Kind wünscht, kann die Schlagerbekanntheit absolut nachvollziehen. "Wir haben öfter darüber gesprochen. Er ist 27 und er hat alles Recht der Welt zu sagen, dass er eigene Kinder haben will", zeigt sich die 52-Jährige verständnisvoll. Ob bei so viel Harmonie auch bald die Hochzeitsglocken läuten? "Dazu sagen wir heute noch nichts", verrät Eric geheimnisvoll.

Michelle ist bereits stolze Mutter von ihren drei Töchtern Céline Oberloher, Marie Reim (24) und Mia-Carolin Shitawey. Doch das ist noch nicht alles! Wie das Portal Schlagerprofis berichtet, verkündete Michelle während eines Auftritts in Stadtallendorf tolle Neuigkeiten: Die "Wer Liebe lebt"-Interpretin wird bald zum ersten Mal Oma! Ihre älteste Tochter Céline erwarte derzeit ihren ersten Nachwuchs, berichtete Michelle überglücklich auf der Bühne.

Eric Philippi und Michelle im Dezember 2023

Michelle, Celine Oberloher und Marie-Louise Reim im Jahr 2017

