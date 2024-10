Justin Timberlake beweist Jessica auf der Bühne seine Liebe

Zwölf Jahre sind Justin Timberlake (43) und Jessica Biel (42) schon miteinander verheiratet. Dass der Sänger die Mutter seiner Kinder noch liebt wie am ersten Tag, stellt er nun ganz öffentlich unter Beweis: Wie E-Online! berichtet, macht er seiner Frau bei einem Konzert in Montreal auf der Bühne eine Liebeserklärung. "Es ist auch für mich ein ganz besonderer Abend. Meine Frau ist heute Abend hier. Und heute ist unser zwölfjähriges Jubiläum", verkündet der "Sexy Back"-Interpret. "Ich liebe dich, Baby", fügt er emotional hinzu.

2012 gaben sich die Schauspielerin und der 43-Jährige das Jawort. Die Geburt ihrer beiden Söhne krönte ihre Liebe. Silas wurde 2015 geboren – Phineas erblickte im Jahr 2020 das Licht der Welt. Obwohl die Eltern schon seit mehreren Jahrzehnten in der Öffentlichkeit stehen, entschieden sie sich bewusst dafür, ihre Kinder nicht im Rampenlicht großzuziehen. Die Gründe dafür erklärte der "Cry Me a River"-Star im Podcast "Let's Talk Off Camera": "Ich möchte sie nicht in irgendeiner Weise [öffentlich] bloßstellen, solange sie nicht die Möglichkeit haben, diese Entscheidung selbst zu treffen."

Obwohl ihre Liebe auf den ersten Blick perfekt erscheinen mag, haben die Hollywoodstars im Laufe der Jahre eine Menge miteinander durchgemacht. So sorgten 2019 Gerüchte über eine angebliche Affäre Justins für Spekulationen, in der Beziehung könnte es kriseln. Vor kurzem sorgte der Musiker dann mit einer Verhaftung für böse Schlagzeilen – und eine verärgerte Ehefrau. Trotz aller Differenzen und Schwierigkeiten scheint das Paar aber immer wieder zusammenzufinden.

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake mit ihren Söhnen Silas und Phineas

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im November 2023

