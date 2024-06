Jessica Biel enttäuscht nach Justin Timberlakes Verhaftung!

Nach Justin Timberlakes (43) Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer sind sich Quellen sicher, dass die wohl bereits angespannte Ehe mit seiner Frau Jessica Biel (42) einen schweren Schlag erlitten hat. Die Insider befürchten gegenüber The Sun: "Jessica wird enttäuscht und peinlich berührt sein, dass Justin wieder einmal aus den falschen Gründen in den Schlagzeilen ist." Weiter führt die Quelle fort: "Er hat eindeutig diese selbstzerstörerische Ader, die immer wieder zum Vorschein kommt."

Es ist nicht die erste Hürde, die ihre Ehe überstehen muss. "Jessica hat in den vergangenen Jahren eine Engelsgeduld bewiesen, indem sie ihm seine verschiedenen Taten verziehen hat, aber jetzt wird ihre Geduld erneut auf die Probe gestellt", erklärt der Insider gegenüber der Zeitung. 2019 wurde der "Cry Me A River"-Sänger bei einer Feier mit Alisha Wainwright (34) händchenhaltend fotografiert. Dafür entschuldigte er sich bei seiner Familie und machte anscheinend den Alkohol für sein Verhalten verantwortlich. Daraufhin erzählt die Quelle: "Er hat sich geschworen, dass er sie nie wieder in Verlegenheit bringt oder ihre Ehe gefährden wird.

Justin Timberlake geht mit seiner Ehefrau seit über 17 Jahren durchs Leben. 2012 gaben sie sich das Jawort und beglückten ihre Familie im April 2015 mit ihrem Sohn Silas. Fünf Jahre später folgte ihr zweiter Sohn Phineas. Die Kinder bedeuten dem Sänger alles. Zum Vatertag teilte er süße Bilder mit ihnen auf Instagram und schrieb: "Meine zwei größten Geschenke. Ich lerne jeden Tag mehr über mich selbst, nur weil ihr beide mich als euren Papa ausgewählt habt. Ich werde immer für euch da sein."

MEGA Alisha Wainwright und Justin Timberlake im November 2019 in New Orleans

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Mai 2009

