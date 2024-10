Lola Weippert teilt süßes Pony-Kuschel-Video aus Mallorca

Um ihren Beziehungsstatus macht Lola Weippert (28) ein Geheimnis. Auf Instagram zeigt die Temptation Island-Moderatorin nun aber, wer im Mallorca-Urlaub ihr Herz erobert hat. "Mein Schatz und ich wollten euch mitteilen: Ich bin vom Markt und schwebe im siebten (Karotten-)Himmel", scherzt sie unter einer Reihe von Aufnahmen, die sie mit einem zuckersüßen Zwergpony zeigen. Ganz verliebt kuschelt sie mit dem kleinen Tier – und teilt sogar eine Möhre mit ihm.

Die Beschreibung des Beitrags ist natürlich nur ein Scherz – die Community der Blondine springt aber direkt auf den Zug mit auf. "Herzlichen Glückwunsch, wenn es doch mal kriselt, melde dich", witzelt ein Nutzer, während ein anderer sich freut: "Genau so einen Beitrag habe ich gerade gebraucht." "Pass auf, dass er dich nicht anknabbert", kommentiert ein weiterer Fan. Bei einer Sache sind sich wohl alle einig: "Oh, ist das putzig."

Ob neben dem süßen Vierbeiner inzwischen noch jemand das Herz der Beauty erobern konnte? Im vergangenen Mai beteuerte die TV-Bekanntheit, als Single durchs Leben zu gehen. Dass der Grund dafür ein Mangel an Interessenten ist, ist schwer vorstellbar – auch die 28-Jährige sieht den Grund dafür in etwas anderem. "Ich glaube, meine ADHS-Diagnose ist der Grund, warum ich Single bin. In Beziehungen entwickle ich Unsicherheiten", gestand Lola im NDR-Talk "deep und deutlich" und fährt fort: "Ich projiziere alles, was die andere Person sagt oder macht, auf mich. Das ist natürlich nicht förderlich für eine Beziehung."

Instagram / lolaweippert Moderatorin Lola Weippert, im Oktober 2024

Getty Images "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Lola Weippert, Mai 2023

