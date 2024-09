Superselten: Sydney Sweeney teilt Fotos mit ihrem Jonathan

Sydney Sweeney (27) feierte ihren 27. Geburtstag in Begleitung ihres Verlobten Jonathan Davino und vieler Freunde in den Universal Studios in Hollywood, Kalifornien. Die Euphoria-Darstellerin, die ihre Beziehung normalerweise aus dem Rampenlicht hält, teilte mehrere Schnappschüsse von dem unterhaltsamen Abend auf Instagram. Gemeinsam posierte das Paar in Minions-Merchandise und genoss unter anderem die Halloween Horror Nights. Besonders süß: Jonathan trug ein T-Shirt mit Sydneys Namen und Bildern von ihr.

Die 27-Jährige hatte sichtlich Spaß an diesem Abend, als sie Arcade-Spiele spielte und mit ihren Freunden die Spukhäuser und Gruselzonen im Rahmen der Horror Nights besuchte. Beim Abendessen im Restaurant Buca di Beppo wurde sie von ihren Liebsten sogar mit einer individuell angefertigten Torte überrascht. Im Jahr 2018 wurden Sydney und Jonathan erstmals romantisch miteinander verbunden. Ihre Verlobung wurde damals von People bestätigt, nachdem die Schauspielerin mit einem auffälligen Diamantring gesehen wurde.

Im Jahr 2022 öffnete sich Sydney in einem Interview mit Cosmopolitan über den Wunsch nach Privatsphäre in ihrer Beziehung – und erklärte, dass sie auf diese Weise ihre Karriere schützen möchte. Abgesehen von ihrer Liebe verbindet die beiden auch die Zusammenarbeit im Beruflichen: Zuletzt produzierten Sydney und ihr Verlobter Jonathan gemeinsam die romantische Komödie "Anyone But You" über ihre Produktionsfirma Fifty-Fifty Films.

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney mit ihrem Partner Jonathan Davino und Freunden, September 2024

MEGA Jonathan Davino und Sydney Sweeney in Paris, 2024

