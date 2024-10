Trotz Royal-Status: So bodenständig lebt Prinzessin Beatrice

Prinzessin Beatrice (36) gehört zwar nicht zu den offiziell arbeitenden Royals, ist aber ein fleißiges Mitglied der britischen Königsfamilie. Doch trotz ihrer königlichen Position gönnt sich die Tochter von Prinz Andrew (64) wenig Luxus – viel eher lebt sie mit ihrer kleinen Familie ganz bodenständig. Wie OK! berichtet, soll Beatrice sich mit großen Abendessen, Designerkleidung und teurem Schmuck sehr zurückhalten und dafür eher auf einen ganz normalen Alltag setzen. Unter anderem soll sie schon öfter beim Einkaufen in der Supermarktkette Tesco gesehen worden sein. "Beatrice hat in ihrem Leben viel Druck und viel Kritik ertragen, aber sie ist wirklich zu sich gekommen", erklärt die Expertin Jennie Bond. Die Britin sei eine Prinzessin, mit der man sich identifizieren könne.

Auch als Mama sei Beatrice zudem ein wahres Vorbild. Mit ihrem Mann Edoardo Mapelli Mozzi (40) hat sie nicht nur die gemeinsame Tochter Sienna (3), sondern ist auch Stiefmutter für Eduardos Sohn Christopher Woolf. In Interviews scheue die 36-Jährige sich nicht, über Probleme zu sprechen, die vermutlich viele kennen, so Jennie. "Beatrice ist eine Stiefmutter, die öffentlich über Legasthenie spricht und die in jüngster Zeit mit dem Trauma der Brustkrebserkrankung ihrer Mutter Sarah (64), Herzogin von York, fertig werden musste", meint die Kennerin und fügt hinzu: "Das macht sie viel zugänglicher. Sie scheint von allen gemocht zu werden." Anders als die meisten Mitglieder der Königsfamilie hat Beatrice außerdem einen ganz normalen Job: Sie baute sich eine Karriere im Finanzbereich auf und ist als Analystin für eine Vermögensverwaltungsfirma tätig.

Aktuell führt Beatrice ihr einfaches Leben noch mit den zwei Kindern und ihrem Mann – doch bald wird sicher einiges in ihrem Haushalt kopfstehen, denn es kommt Familienzuwachs. Anfang Oktober hat die Prinzessin von York süße Neuigkeiten für ihre Fans: Sie und Edoardo erwarten ihr zweites Baby. "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Beatrice und Herr Edoardo Mapelli Mozzi freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie im Frühjahr ihr zweites Kind erwarten, ein Geschwisterchen für Wolfie, acht Jahre alt, und Sienna, drei Jahre alt", hieß es in einem Statement bei Instagram. Auch König Charles (75) sei bereits informiert und freue sich sehr für seine Nichte. Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, ist bisher nicht bekannt.

Getty Images Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice

Instagram / sarahferguson15 Sarah Ferguson mit ihrer Tochter Prinzessin Beatrice und ihrem Enkelkind Sienna Mapelli Mozzi, 2024

