Vermögen gestiegen: Taylor Swift ist nun reichste Musikerin

Taylor Swift (34) hat ihr ohnehin schon beeindruckendes Vermögen im Jahr 2024 noch weiter gesteigert. Die Sängerin erreichte laut einem aktuellen Update von Forbes in den vergangenen Wochen ein geschätztes Nettovermögen von 1,6 Milliarden Dollar, was etwa 1,45 Milliarden Euro entspricht. Dieses enorme Wachstum macht sie offiziell zur reichsten weiblichen Musikerin der Welt! Zuvor hielt Rihanna (36) diesen Titel mit einem geschätzten Vermögen von 1,4 Milliarden Dollar (1,2 Milliarden Euro). Mit diesem Meilenstein überholt die "Fortnight"-Interpretin nicht nur Rihanna, sondern festigt auch ihren Status als eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Musikgeschäft.

Bereits im Oktober 2023 wurde die 34-Jährige offiziell Mitglied im exklusiven Milliarden-Dollar-Club – sie war damit die erste Frau, die nur durch ihre Musik zur Milliardärin wurde. Kolleginnen wie Rihanna haben neben ihrer Gesangskarriere auch andere Standbeine, wie etwa eine Mode- oder Beauty-Marke. Der rasante Anstieg von Taylors Vermögen wird vor allem ihren erfolgreichen Tourneen, Albumverkäufen und klugen Geschäftsentscheidungen zugeschrieben. Interessanterweise ist auch ihre beste Freundin Selena Gomez (32) vergangenen Monat in den Kreis der Milliardäre aufgenommen worden, was die beiden zu einem echten Power-Duo macht.

Taylor und Selena sind seit Jahren eng befreundet und unterstützen sich gegenseitig sowohl privat als auch beruflich. Ihre Freundschaft begann in ihren Teenagerjahren und hat seitdem viele Höhen und Tiefen der Entertainment-Branche überstanden. Taylor, die ihre Karriere als Country-Sängerin begann, hat sich im Laufe der Jahre zu einer der vielseitigsten Künstlerinnen entwickelt, die nicht nur für ihre Musik, sondern auch für ihre Authentizität und ihr Engagement für ihre Fans bekannt ist. Mit ihrer "The Eras"-Tournee sorgte sie in den vergangenen Monaten auch in Deutschland für viel Begeisterung bei ihren Fans. Nicht nur in den ausverkauften Stadien feierten Hunderttausende mit – sondern auch davor. In München schauten Zehntausende pro Abend vom Olympiaberg aus der Ferne mit zu.

Getty Images Taylor Swift bei den MTV Video Music Awards im September 2024

Getty Images Selena Gomez und Taylor Swift, 2016

