Taylor Swift wird erste Milliardärin nur durch ihre Musik!

Taylor Swift (34) hat in letzter Zeit einige Rekorde gebrochen. Auf eine Leistung kann sie allerdings besonders stolz sein. Forbes bezeichnet den Popstar als einen der "neuen Milliardäre" des Jahres 2024. Das schafften vor ihr schon Stars wie Rihanna (36) oder Jay-Z (54), allerdings erreichten sie den Status zu großen Teilen wegen ihrer Geschäftstüchtigkeit in Bereichen abseits der Musik. "[Taylor] ist die erste Musikerin, die allein durch ihre Songs und Auftritte ein zehnstelliges Vermögen erreicht", schreibt das Finanzmagazin. Das gelang vor der "Mastermind"-Interpretin noch keinem.

Die Grammy-Gewinnerin schafft es mit ihrem Vermögen von etwa einer Milliarde Euro allerdings nur auf Platz 14 der reichsten Promis. Vor ihr tummeln sich Sportler wie Tiger Woods (48), LeBron James (39) und Michael Jordan (61). Aber auch aus ihrer Branche haben es einige Stars in die Top Ten geschafft. Rihanna hat durch Fenty Beauty und Savage X Fenty ein Vermögen von etwa 1,3 Milliarden Euro angehäuft, während Jay-Z durch verschiedene Investments ungefähr 2,3 Milliarden Euro auf dem Konto hat. Am meisten Geld kann man aber offenbar als Regisseur verdienen: George Lucas (79) und Steven Spielberg (77) belegen Platz eins und zwei der Liste.

Ein Grund, warum Taylor mit ihrer Musik so viel verdient, ist eine geschickte Verkaufsstrategie. Zu jedem neuen Album bringt die Tochter eines Börsenmaklers mehrere unterschiedliche Versionen auf Vinylplatten heraus. Diese Taktik wurde vor Kurzem von Billie Eilish (22) kritisiert. "Ich bemühe mich wirklich, nachhaltig zu sein und das Beste zu tun, was ich kann, jeden in meinem Team in die Nachhaltigkeit mit einzubeziehen, während große Künstler 40 verschiedene Vinylverpackungen mit verschiedenen exklusiven Dingen herstellen, um dich dazu zu bringen, mehr zu kaufen", beschwerte sich die "What Was I Made For?"-Interpretin.

