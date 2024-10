Badeteppich? Fans machen sich über Kate Hudsons Look lustig

Kate Hudson (45) ist nicht nur für ihr schauspielerisches Talent bekannt, sondern auch für ihre glamourösen Red-Carpet-Looks. Ihr aktuelles Outfit bei den American Music Awards sorgt nun aber für gemischte Gefühle bei den Fans der "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?"-Darstellerin. "Kate Hudsons Kleid sieht aus, als wäre es aus Badezimmerteppichen gefertigt worden!", lacht beispielsweise ein Nutzer auf X, und ein weiterer stimmt belustigt zu: "Warum sieht Kate Hudson aus, als würde sie das alte Badematten-Set meiner Oma tragen?"

Bislang lässt Kate die Witze der Social-Media-Nutzer unkommentiert. Ihr scheint der Look zu gefallen, wie Fotos zeigen, die unter anderem InStyle vorliegen. Auf diesen ist die Schauspielerin zu sehen, wie sie souverän im Blitzlichtgewitter der Fotografen posiert und selbstbewusst in die Kamera schaut. Ihre bodenlange, flauschige Robe umspielt währenddessen ihre Figur und besitzt einen grau-silbrigen Farbton. Um nicht von ihrem Kleid abzulenken, hält sich Kate außerdem zurück, was auffälliges Make-up oder funkelnde Accessoires betrifft – sie ist nur leicht geschminkt und trägt dezente Armreifen und Ohrringe.

Abseits des öffentlichen Trubels ist Kate vor allem eins: die liebevolle Dreifachmama von Ryder Robinson (20), Bingham Hawn Bellamy (13) und Rani Rose Hudson Fujikawa (6). Wie glücklich sie darüber ist, daraus macht die Filmdarstellerin keinen Hehl. In regelmäßigen Abständen teilt sie niedliche Schnappschüsse ihrer Kindern oder schickt ihnen süße Liebesbekundungen im Netz – wie zum Beispiel an Ranis Geburtstag vor ein paar Tagen. Zu einem Foto, auf dem ihr Mädchen in einem pinken Glitzerkleid mit einem Luftballon posiert, gratulierte Kate mit den herzlichen Worten: "Meine schöne, lustige, mutige, fürsorgliche, empathische, alberne, glückliche Dame. Sechs Jahre sind wie im Flug vergangen. Wir feiern deine Lebensfreude heute und jeden Tag!"

Getty Images Kate Hudson, 2024

Instagram / katehudson Kate Hudson und ihrer Tochter Rani, Oktober 2024

