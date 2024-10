Diese Beauty-OPs hatte Promi-BB-Star Mimi Fiedler bereits

Mimi Fiedler (49) macht um ihre zahlreichen Beauty-Eingriffe kein Hehl. Im Gespräch mit t-online verriet die Promi Big Brother-Teilnehmerin bereits vor rund acht Jahren: "Sanfte Eingriffe finde ich vollkommen ok" und fügte hinzu: "Es geht ja nicht darum, den Alterungsprozess zu stoppen, sondern ihn ein kleines minibisschen zu verzögern. Ohne dass man sich entstellt." Diesem Motto getreu hat sich Mimi bereits die Brüste vergrößern und die Nase richten sowie Eigenfett aus ihrem Po unter die Augen spritzen lassen, um den Augenringen vorzubeugen. Zu ihrer Routine zählt zudem die jährliche Botox-Spritze, um das Gesicht wieder aufzupolstern.

Über die einhergehenden Veränderungen des Älterwerdens sprach Mimi auch schon mit der Schönheitsklinik Bellari. Im Interview mit den Chirurgen verriet sie, sie gehöre nicht zu den Menschen, die in Würde altern. "Ich finde, dass man den Alterungsprozess ruhig etwas verzögern darf, aber bloß nicht so, dass man sich irgendwann vor seinem eigenen Spiegelbild erschreckt", erklärte sie im Gespräch. Aber nicht nur die 49-Jährige ließ bisher einiges an sich machen – auch Promi-BB-Mitstreiterin Leyla Lahouar (28) legte sich bereits mehrfach unters Messer.

Leyla geht mit ihren Schönheitsoperationen genauso offen um wie Mimi. Der Realitystar bestätigte im diesjährigen Dschungelcamp wohl das, was viele bereits vermutet haben: Für eine größere Oberweite scheute Leyla keine Kosten und Mühen sowie wahrscheinlich auch Schmerzen. Zudem habe sich die Partnerin von Mike Heiter (32) bereits die Lippen mit Hyaluronsäure formen und auch ihre Nase operieren lassen. "Es war schon echt lange, lange Zeit einfach ein großer Wunsch von mir, das endlich zu machen. Heute ist es so weit", erklärte sie auf Instagram kurz vor ihrem Eingriff vor rund zwei Jahren.

ActionPress/wcrART Mimi Fiedler, Schauspielerin

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar im Juni 2023

