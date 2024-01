So sahen Dschungel-Leyla und Kim vor ihren Beauty-OPs aus!

Was ist echt und was nicht? Die Dschungelcamp-Bewohnerinnen Kim Virginia Hartung (28) und Leyla Lahouar (27) konkurrieren derzeit um den gleichen Mann. Mike Heiter (31) scheint seiner Ex-Liebschaft und seiner vermeintlichen Busch-Liebelei nicht aus dem Kopf zu gehen. Die beiden haben wohl einen ähnlichen Männergeschmack – auch mit Reality-Bekanntheit Teezy hatten die beiden bereits angebandelt. Doch das ist offensichtlich nicht ihre einzige Gemeinsamkeit – Kim Virginia und Leyla haben sich in den vergangenen Jahren zahlreichen Beauty-OPs unterzogen!

Im Laufe ihrer Karrieren waren die beiden nicht nur Teil verschiedener TV-Formate, sondern nahmen auch hin und wieder die Dienste eines Schönheitschirurgen in Anspruch. In einer Pressemitteilung von Public Relations analysiert Beauty-Doc Mehmet Atila die beiden Trash-TV-Bekanntheiten. "Es scheint eine Brustvergrößerung stattgefunden zu haben, ebenso wie verschiedene Fettabsaugungen, möglicherweise auch eine Fettunterspritzung im Gesäßbereich", meint er über das selbsternannte "Boss-Babe" Kim Virginia. Auch Leyla sah auf früheren Fotos noch anders aus. Sie habe sich unter anderem einer Nasenkorrektur unterzogen und ebenfalls Silikonimplantate in die Brüste einsetzen lassen.

Die Optimierungen kommen zwar nicht bei allen gut an – doch bei einem Dschungelcamper dafür umso besser. Mike Heiter und Leyla kommen sich bei einer nächtlichen Schatzsuche näher und flirten heftig miteinander. Dabei macht der TV-Casanova der Influencerin unter anderem auch Komplimente für ihr gelungenes Erscheinungsbild.

Anzeige

Temptation Island, RTL Kim Virginia Hartung, "Temptation Island"-Verführerin

Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin

Anzeige

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de