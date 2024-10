Familiendrama: Carmen Geiss wettert gegen Cora Schumacher

Die Familienfehde der Schumachers spitzte sich in den vergangenen Tagen immer weiter zu. Nicht nur Ralf (49) und Cora Schumacher (47) führen seit dem Coming-out des ehemaligen Rennfahrers einen öffentlichen Rosenkrieg, auch der Sohn des einstigen Ehepaares ist nun involviert. David Schumacher (22) sprach vor wenigen Tagen über die mentalen Probleme seiner Mutter, woraufhin diese rechtliche Schritte gegen ihren eigenen Sohn einleitete. Carmen Geiss (59), eine gute Freundin von Ralf, äußert sich jetzt auf Instagram in einem langen Statement zu der Gesamtsituation und wettert heftig gegen Cora. "Cora mischt sich in alles ein, sogar bis hin zu ihrem eigenen Sohn David, den sie jetzt anzeigt. Wie kann eine Mutter das tun?", fragt sich die Millionärsgattin.

Weiter heißt es: "David hat in seinen jungen Jahren so viel durchgemacht und hat sich dennoch immer respektvoll geäußert, nie ein schlechtes Wort über seine Mutter verloren." Carmen gibt außerdem zu verstehen, dass Cora sie in den vergangenen 20 Jahren mehrfach ausgenutzt habe – beispielsweise, um "Affären zu decken". "Es ist traurig zu sehen, wie die Wahrheit verdreht wird und doch schweigen Ralf und David aus Respekt und Liebe. [...] Ich hoffe, dass eines Tages die Wahrheit ans Licht kommt", beendet die TV-Bekanntheit ihre Zeilen.

Aber was ist eigentlich passiert? Vor wenigen Tagen äußerte sich David im Netz zu seiner schwierigen Beziehung zu seiner Mutter und erinnerte sich in dem Zuge an eine Geschichte aus Kindheitstagen. Das Gesagte gefiel Cora offenbar überhaupt nicht, sodass sie gegen ihren Sohn rechtliche Schritte einleitete. "Wenn die Wahrheit schmerzhaft ist, muss man leider seinem eigenen Sohn ein Anwaltsschreiben schreiben", schrieb David am vergangenen Samstag zu einem Instagram-Beitrag.

Getty Images Ralf Schumacher und David Schumacher im Jahr 2022

Getty Images Cora Schumacher, Fernsehmoderatorin

