George und Amal Clooneys Zwillinge haben Papas Humor geerbt

George (63) und Amal Clooney (46) sind stolze Eltern ihrer Zwillinge Ella (7) und Alexander (7). In Sachen Humor scheinen die beiden Kinder ganz nach ihrem berühmten Papa zu kommen, wie der Ocean's Eleven-Star und seine Ehefrau kürzlich in einem Interview mit Hello! ausplauderten. Seit einiger Zeit erfreuen sich Alexander und Ella wohl besonders daran, Schabernack mit ihren Eltern zu treiben. "Wenn Alexander einen Streich gespielt hat, sieht George ihn an und sagt: 'Sohn, ich bin so stolz auf dich'", erzählte die Juristin, woraufhin George bestätigte: "Manchmal ruft [Alexander] mich an und sagt: 'Es gibt etwas, das ich dir sagen muss, Papa', und dann legt er wieder auf. Ich war noch nie so stolz."

Amal scheint an den Albereien ihrer Sprösslinge nicht ganz so viel Gefallen zu finden wie der "Wolfs"-Darsteller. "Es ist wirklich schlimm. Mein Sohn hat nämlich Zugang zu Hollywood-tauglichen Requisiten wie Kakerlaken und Mäusen", gab die 46-Jährige mit einem Augenzwinkern zu. Seit Kurzem habe Alexander auch noch einen 3D-Drucker, mit dem er seine Utensilien selbst herstellen könne. "Ich kann euch gar nicht sagen, was ich alles zwischen meinen Dokumenten und Kissen finde", berichtete Amal weiter.

Auch wenn Papa George vermutlich keine Fake-Kakerlaken und -Mäuse im Haus verteilt, scheint es der Filmstar ab und an zu genießen, seine Frau ein wenig zu ärgern. Im vergangenen Jahr machte sich der 63-Jährige gegenüber Extra einen Spaß daraus, Amals Kochkünste zu veralbern. "Meine Frau ist eine brillante Anwältin – sie ist eine der größten Fürsprecherinnen der Welt [...], aber ich sollte besser kochen, sonst werden wir alle sterben", scherzte George und merkte an, dass er zum Wohle seiner Familie selbst das Weihnachtsessen zubereiten werde.

Anzeige Anzeige

Getty Images Amal und George Clooney im September 2022

Anzeige Anzeige

Pixmedia/ MEGA George und Amal Clooney spazieren

Anzeige Anzeige