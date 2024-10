James Middleton schwärmt von seinen Nichten und Neffen

James Middleton (37), der Bruder von Prinzessin Kate (42), hat enthüllt, dass sein Sohn Inigo liebevoll von seinen sieben Cousins und Cousinen umsorgt wird. In seiner aktuellen Kolumne in The Telegraph erzählte der 36-Jährige, wie eng die Familienbande zwischen ihm, seinen Schwestern Kate und Pippa (41) sowie deren Kindern sind. "Wir sind oft bei meinen Eltern zum Tee oder Abendessen", verriet James. "Meine Schwestern und ich wohnen alle innerhalb von 30 Minuten Autofahrt, sodass oft eine Tante oder ein Cousin zu Besuch vorbeischaut."

Weiter erklärte James, dass seine Nichten und Neffen eine wichtige Rolle in Inigos Leben spielen. "Die Cousins und Cousinen übernehmen alle ihre Aufgaben bei der Betreuung von Inigo", betont er und fügt hinzu: "Ich denke, sie sind alle beeindruckt, wieviel Chaos Inigo anrichten kann. Aber es gibt viel Lachen und Kichern." Seine Schwestern Kate und Pippa sind beide dreifache Mütter. Kate hat mit ihrem Ehemann Prinz William (42) die Kinder George (11), Charlotte (9) und Louis (6), während Pippa mit ihrem Mann James Matthews (49) die Kinder Arthur, Grace und Rose großzieht.

James betonte auch die Bedeutung des Familienzusammenhaltes. "Selbst als ich meine Depression hatte, erkannte ich die Wichtigkeit der Familie", fügte er hinzu. "Ich glaube, jede Herausforderung, die eine Familie durchmacht, bringt sie zusammen." Außerdem schwärmte er davon, wie wunderbar es sei, seine Schwestern als Mütter zu sehen. "Es war wunderbar zu sehen, wie sie Mütter wurden und so hingebungsvoll und stark sind", erzählte er gegenüber HELLO!. Er gab außerdem zu, dass er sich hin und wieder von ihnen Erziehungstipps hole.

Getty Images James Middleton mit Schwester Pippa, Juni 2015 in London

Getty Images Schwester Kate unterstützt als Kindermädchen bei Pippa Middletons Hochzeit, 2017

