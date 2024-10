Justin Timberlake feierte vor Verhaftung mit dieser Frau

Nach und nach kommen mehr Details zu der Nacht im Juni ans Licht, in der Justin Timberlake (43) verhaftet wurde. Der berühmte Sänger wurde zuvor von der Polizei angehalten, nachdem er mit einem BMW ein Stoppschild missachtet und dabei auffällig die Spur gewechselt hatte. Nun wurde öffentlich, dass er vor seiner alkoholisierten Autofahrt im idyllischen Küstenstädtchen Sag Harbor mit einer Frau gefeiert haben soll. Während seine Ehefrau, die Schauspielerin Jessica Biel (42), aufgrund von Dreharbeiten abwesend war, verbrachte Justin den Abend mit ihrer langjährigen Freundin Estee Stanley, wie mehrere Quellen gegenüber Page Six bestätigten.

Estee Stanley ist keine Unbekannte im Leben des Popstars und seiner Frau. Sie ist sowohl Stylistin als auch Innenarchitektin und hat über die Jahre eine enge Beziehung zu Jessica aufgebaut. Sie war an vielen bedeutenden Momenten im Leben des Paares beteiligt, darunter auch an der Organisation ihrer Verlobungsfeier im Jahr 2012. Auch beruflich hatten sie und Justin bereits zusammengearbeitet, was ihre Freundschaft vertieft haben dürfte. Der Abend der beiden begann mit einem gemütlichen Abendessen mit Estees Ehemann Bryan Furst und mündete schließlich in einem geselligen Umtrunk.

Jessica, die mit dem Sänger zwei gemeinsame Söhne hat und seit 2012 mit ihm verheiratet ist, soll nicht erfreut über den Vorfall gewesen sein, der ihren Mann in ein schlechtes Licht gerückt hat. Ein Insider verriet gegenüber OK! Magazine, dass sie negative Aufmerksamkeit hinsichtlich ihrer Familie nicht möge und ihr der Vorfall peinlich war. Justin erhielt für sein Vergehen eine Strafe von knapp 450 Euro, 25 Stunden gemeinnützige Arbeit sowie ein 90-tägiges Fahrverbot in New York.

Instagram / esteestanley Estee Stanley und Jessica Biel 2016

Getty Images Justin Timberlake und Jessica Biel, Ehepaar

