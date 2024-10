Kerry Katona hat nach Taschen-Diebstahl Angst, auszugehen

Sängerin Kerry Katona (44) wurde in London Opfer eines Diebstahls. Zusammen mit ihrem Verlobten Ryan Mahoney wollte sie in ein Hotel im exklusiven Stadtteil Mayfair einchecken, als ihr eine Gucci-Tasche gestohlen wurde. Wie Kerry nun in ihrer Kolumne im New! Magazine verriet, hätten sie ihr Gepäck beim Concierge des Hotels abgegeben, da ihr Zimmer noch nicht bereit war, und seien danach Mittagessen gegangen. Erst als sie zurückkehrten, wurden sie mit dem Verlust der Tasche konfrontiert. Im Material der Überwachungskamera konnte man sehen, wie ein Mann die Tasche entwendete, während Kerry und Ryan nicht anwesend waren. Kurz zuvor hatte das ehemalige Atomic Kitten-Mitglied einen Mann bemerkt, der sich in der Hotellobby verdächtig verhielt, dachte sich zunächst aber nichts dabei.

Die gestohlene Markentasche hatte nicht nur einen hohen materiellen Wert – Gucci-Reisetaschen kosten mehrere Tausend Euro –, sondern enthielt auch persönliche Gegenstände. Darunter befanden sich Kerrys Medikamente gegen chronische Rückenschmerzen, ihr Handy mit wichtigen Banking-Apps und vieles mehr. "Es ist schockierend und beängstigend zu wissen, dass man nicht sicher ist", erklärte Kerry in ihrer Kolumne. Sie fügte hinzu: "Ich verstehe nicht, wie Menschen morgens aufstehen und sich entscheiden können, so etwas zu tun. Es ist furchtbar." Der Vorfall habe sie emotional mitgenommen und löse in ihr Ängste aus, erneut das Haus zu verlassen. "Wenn solche Dinge passieren, habe ich Angst, auszugehen, weil ich nicht noch einmal zum Ziel werden möchte", gestand die Sängerin.

Trotz dieses erschütternden Ereignisses blickt Kerry nach vorn und konzentriert sich auf kommende Projekte. Aktuell bereitet sie sich auf eine weitere Schönheitsoperation vor: eine Hals- und Gesichtsstraffung. Inspiriert wurde sie von ihrer engen Freundin Katie Price (46), mit der sie im Dezember in einer Bühnenproduktion von Cinderella als böse Stiefschwester auftreten wird. Den Eingriff plant sie jedoch erst nach dem Theaterauftritt. "Ich bin älter geworden, und kleine Veränderungen sind in Ordnung, solange man nicht zu weit geht", äußerte sich Kerry optimistisch.

Getty Images Die Girlgroup Atomic Kitten; Liz McClarnon, Kerry Katona and Natasha Hamilton

Getty Images Katie Price und Kerry Katona im April 2018

