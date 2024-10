Nicht mehr viel 007-Charme: Daniel Craig überrascht mit Look

Daniel Craig (56) zeigt sich von einer ganz anderen Seite. Seit der Schauspieler im Jahr 2021 seine Ära als James Bond beendet hat, hat sich nicht nur in seinem Leben einiges geändert: Auch sein Look hat sich um 180 Grad gedreht. Das zeigt der Brite nun bei dem "The 2024 Bafta NYC Tea Party"-Event in New York City. Die hochkarätige Veranstaltung besucht Daniel mit aufgeknöpftem weißen Hemd und einer weiten, beigen Chino-Hose. Dazu kombiniert er eine blaue Wildlederjacke und eine passende Sonnenbrille. Lässig posiert er mit den Händen in den Hosentaschen, sein Haar trägt er nach hinten gekämmt.

Von 007 scheint er sich endgültig gelöst zu haben – immer wieder zeigt sich der Mann von Rachel Weisz (54) seit der Ausstrahlung von "No Time To Die" in solch lockeren, ungezwungenen Outfits. In Sachen Mode bricht der Schauspieler mit seinem klassischen maskulinen Look, den er als MI6-Agent und auch auf dem roten Teppich hatte. Anfang September überraschte Daniel zudem mit einer neuen Frisur: Seine grau-braune Haarpracht trägt er aktuell beinahe kinnlang statt wie zuvor schlicht und kurz.

Doch wer wird eigentlich als Nächster in die Kultrolle 007 schlüpfen? Viele bekannte Namen sollen noch im Rennen sein, darunter Tom Hardy (47), Aaron Taylor-Johnson (34) oder Lucien Laviscount (32). Eine Bestätigung für die neue Besetzung blieb bislang jedoch aus. Daniel ließ schon im vergangenen Jahr im Interview mit Magic Radio durchblitzen, welchen Rat er für seinen Nachfolger hat: "Sei nicht scheiße!"

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere im September 2024

Getty Images Daniel Craig bei der "60 Jahre James Bond"-Party 2022

