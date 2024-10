Nicht nur Sport: Travis Kelce enthüllt Lieblingsschulfächer

Travis Kelce (35) enthüllt in einem aktuellen Interview, welche seine besten und schlechtesten Schulfächer waren – und die Antworten überraschen. Der 34-jährige Star der Kansas City Chiefs und Gastgeber der neuen Show "Are You Smarter Than a Celebrity?" erklärte gegenüber Extra, dass er "einer dieser Jungs war, die in der Schule ziemlich gute Leistungen erbringen“. Gleichzeitig gestand er, dass er "mehr Sport getrieben als gelernt“ habe.

Der erfolgreiche Tight End verriet, dass sein Spezialgebiet vor allem in den MINT-Fächern lag: Naturwissenschaften und Mathematik seien seine Stärke. "Das ist mein Bereich", sagte Travis. "Aber bei Geschichtsfragen stehe ich auf dem Schlauch. Da denke ich mir oft: 'Ich weiß nicht, ob das jemand weiß', und natürlich wissen es alle außer mir." Er erwähnte auch seinen Bruder Jason Kelce (36), Kommentator bei "Monday Night Countdown" und ehemaliger NFL-Spieler, als den "sehr fleißigen" unter ihnen. "Er war ein Musterschüler", erzählte Travis weiter. "Er war echt gut und entschied sich dann dafür, alle fortgeschrittenen Kurse zu belegen. Ich dachte mir nur: 'Das sind mir zu viel Hausaufgaben.'"

Die neue Show "Are You Smarter Than a Celebrity?" ist ein Spin-off der beliebten Quizshow "Are You Smarter Than a Fifth Grader?". Travis freut sich schon darauf, berühmte Gäste auf ihr Schulwissen zu testen. "Ich bin einfach froh, auf der Gastgeberseite zu sein und bin gespannt, wie sich diese bekannten Gesichter schlagen", sagte er im April, als er als Moderator für die Show bestätigt wurde. Die Liste der prominenten Teilnehmer umfasst unter anderem Comedians wie Nikki Glaser (40), Natasha Leggero und Nicole Byer sowie Reality-Stars wie Lala Kent (34).

Getty Images Jason und Travis Kelce im Januar 2024

Getty Images Travis Kelce beim Footballtraining im August 2024

