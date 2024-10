Notarzteinsatz: Schafft es Bauer Heiner zum Scheunenfest?

In der vergangenen Woche startete die Jubiläumsstaffel der RTL-Datingshow Bauer sucht Frau – und das direkt mit einem großen Schock: Bauer Heiner musste während des alljährlichen Scheunenfestes aufgrund gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus gebracht werden. Seine drei Anwärterinnen Petra, Heike und Ulrike gingen somit erst mal leer aus. Doch schaffte er es doch noch zum Scheunenfest? In der aktuellen Folge verkündete Moderatorin Inka Bause (55) gute Neuigkeiten: "Ich habe eine Nachricht bekommen, dass es dem Heiner den Umständen entsprechend besser geht. Er möchte unbedingt noch herkommen und euch sehen."

Die Begeisterung bei den drei Damen war groß. In mehreren Gesprächen bekamen die Anwärterinnen nun doch noch die Chance, Bauer Heiner näher kennenzulernen. Und auch Heiner machte sich einen ersten Eindruck von den Ladys, denn in der aktuellen Folge musste der Pferdefreund bereits eine Entscheidung treffen. "Jetzt wollen wir wissen, hast du dich denn für eine, vielleicht auch zwei oder auch alle drei Frauen entschieden?", wollte Inka von dem 70-Jährigen wissen. "Ihr seid alle ganz nette und patente Frauen. Aber ich habe mich einfach für die Ulrike entschieden", machte der Bauer deutlich. Sie sei ihm direkt aufgefallen und auch ihre geteilte Leidenschaft für Pferde und das Reiten sei ein ausschlaggebender Punkt gewesen.

Bauer Heiner ist in der diesjährigen Staffel von "Bauer sucht Frau" der älteste Kandidat. Er ist als Reitlehrer tätig und besitzt einen Hof in Bayern. Bereits seit 22 Jahren geht er alleine durchs Leben. In der Kuppelshow will der Pferdeliebhaber nun endlich seine Herzensdame finden. "Ich habe mich die letzten Jahre nicht so bemüht und dachte, irgendwann werde ich schon die Richtige finden. Aber die kommt eben nicht einfach auf den Hof gelaufen. Jetzt will ich es aber noch mal wissen", erklärte er vor wenigen Wochen im Interview mit RTL. Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" gibt es auf RTL+.

RTL Bauer Heiner und Ulrike in der zweiten Folge von "Bauer sucht Frau"

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

