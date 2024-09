"Schock": "Bauer sucht Frau"-Heiner muss ins Krankenhaus

Bauer sucht Frau ist mit einer neuen Staffel zurück – schon zum 20. Mal suchen Bauern im TV nach ihrer großen Liebe. Die Jubiläumsstaffel startet direkt mit einem großen Schock – vor allem für einen Kandidaten. Bauer Heiner bekommt kurzfristig starke gesundheitliche Probleme – und das ausgerechnet, während das Scheunenfest in vollem Gange ist. Die Produktion zieht die Reißleine: Es wird ein Notarzt für den 70-Jährigen gerufen. Um Schlimmeres auszuschließen, kommt er in ein Krankenhaus. Zurück bleiben Petra, Heike und Ulrike, die sich eigentlich darauf gefreut hatten, ihren Bauern an diesem Abend endlich persönlich kennenzulernen. "Dann lasst und doch mal auf Heiners Gesundheit anstoßen", macht Petra ihren Mitkandidatinnen und auch sich selbst Mut.

Eine schreckliche Situation – sowohl für Heiner als auch für die drei Frauen. Auch bis zum Ende des Scheunenfests kehrt Bauer Heiner nicht aus dem Krankenhaus zurück. Müssen die Damen etwa unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren? "Es war natürlich erst mal ein Schock und auch eine Enttäuschung, ein Stück weit. Aber ich würde mir wünschen, dass wir trotzdem noch ein tolles Gespräch haben, egal wie lange es dauern wird", zeigt sich Heike geduldig und optimistisch. Ob und wann sie ihren Heiner endlich persönlich treffen werden, bleibt in dieser Folge allerdings offen.

Bleibt zu hoffen, dass der 70-jährige Reitlehrer das Kennenlernen mit seinen drei potenziellen Partnerinnen bald nachholen kann. Schon im Vorfeld hatte sich der Hofbesitzer ganz besonders darauf gefreut. "Ich habe mich die letzten Jahre nicht so bemüht und dachte, irgendwann werde ich schon die Richtige finden. Aber die kommt eben nicht einfach auf den Hof gelaufen. Jetzt will ich es aber noch mal wissen", verriet er im Interview mit RTL. Mit seinen 70 Jahren ist der aus Bayern stammende Heiner der älteste Kandidat der diesjährigen Staffel – die vergangenen 22 Jahre verbrachte er als Single.

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau" gibt es auf RTL+.

RTL "Bauer sucht Frau"-Kandidatinnen und Inka Bause, "Bauer sucht Frau" Staffel 20, 2024

RTL / Pascal Buenning Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Jubiläumsstaffel

