Pamela Anderson über die schwierige Beziehung ihrer Eltern

Pamela Anderson (57) spricht offen über die komplizierte Beziehung ihrer Eltern. Die Schauspielerin und zweifache Mutter verrät in einem Interview mit Glamour, dass ihre Eltern Carol und Barry Anderson nach turbulenten Jahren wieder zueinander gefunden haben. "Sie haben es geschafft. Sie sind unsterblich ineinander verliebt", erzählt Pamela. In ihrer Jugend habe sie schwierige Zeiten mit ihrem Vater erlebt, der mit Alkoholproblemen kämpfte. "Mein Vater war ein schlimmer Trinker, und meine Mutter fand irgendwie einen Weg, damit umzugehen", sagt sie dem Magazin. Dass ihre Mutter in der Beziehung geblieben ist, habe Pamela ihr oft vorgeworfen.

In ihrer Autobiografie "Love, Pamela" schreibt die "Baywatch"-Bekanntheit über das missbräuchliche Verhalten ihres Vaters und erinnert sich auch an einen Vorfall, bei dem er ihre Kätzchen vor ihren Augen ertränkte. Trotz traumatischer Erlebnisse hat sie gelernt, die Beziehung ihrer Eltern als deren eigene Angelegenheit anzusehen. "Ich habe einfach akzeptiert, dass ihre Beziehung ihre Sache ist; es geht mich nichts an", erklärt sie. Heute beschreibt Pamela ihren Vater, dessen Familie finnische Wurzeln hat, als faszinierende Persönlichkeit: "Ich liebe meinen Vater", sagte sie im Gespräch mit dem People Magazine. "Als ich aufwuchs, spielten wir Poker, und all die Dinge, die er tat – die Leute betrachteten ihn als den wilden Mann der Nachbarschaft, den Bad Boy."

Pamela hat ein ereignisreiches Leben – sei es in ihrer Kindheit, in ihren eigenen Liebesbeziehungen oder in ihrer Karriere. Bei der Frage, ob sie, wenn sie zurückblickt, auch mal falsch hätte abbiegen können, erklärt sie, dass das Muttersein ihr geholfen habe, auf dem richtigen Weg zu bleiben. "Ohne meine Jungs hätte ich nicht so stark sein können wie ich es war", sagt sie über ihre Söhne Brandon (28) und Dylan (26). Heute lebt Pamela auf Vancouver Island in Kanada neben ihren Eltern. "Wir haben ein großes Grundstück. Meine Eltern leben in einer Hütte und ich habe zwei Häuser, die mir gehören", erzählte sie. "Ich treffe meine Mutter im Gemüsegarten, und wir verstehen uns bestens. Wenn wir im Garten sind, ist alles rosig", sagt sie lächelnd.

Getty Images Brandon Lee, Pamela Anderson und Dylan Lee, 2023

Instagram / pamelaanderson Pamela Anderson, Schauspielerin