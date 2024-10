Prinz George sieht Onkel James auf Kinderfotos so ähnlich

Die Familie Middleton hat offenbar starke Gene. Viele Royal-Fans würden vermutlich darauf schwören, dass Prinz George (11) das Ebenbild seines Vaters Prinz William (42) ist. Doch von der anderen Seite der Familie scheint der zukünftige Thronfolger Großbritanniens auch einiges mitbekommen zu haben. Georges Onkel James Middleton (37) postet immer mal wieder Bilder von sich als Kind – und genauso oft fällt den Followern die verblüffende Ähnlichkeit zwischen dem Bruder von Prinzessin Kate (42) und seinem kleinen Neffen auf. Als James vor einiger Zeit ein Foto von sich mit etwa neun oder zehn Jahren bei Instagram teilte, schrieben viele User Kommentare wie: "Du siehst aus wie Prinz George auf diesem Bild."

Ein Kompliment, das der 37-Jährige sicher gerne annimmt, denn immerhin sind die Bande der Familie Middleton sehr eng. In seinem neuen Buch "Meet Ella" gibt James herzerwärmende Eindrücke in sein Privatleben und erzählt dabei eine rührende Geschichte. Im Oktober vergangenen Jahres wurde er nämlich zum ersten Mal Papa seines Söhnchens Inigo und nach ein paar Tagen kamen auch die Cousinen und Cousins zu Besuch. Besonders die Kinder sollen von dem Familienzuwachs ganz entzückt gewesen sein. "Die Cousinen und Cousins riefen: 'War ich auch mal so klein?'. Und abwechselnd kuscheln sie mit Inigo auf ihrem Schoß. Sie haben ausgerechnet, dass zwischen George und Inigo ein Altersunterschied von zehn Jahren besteht, und können es kaum erwarten, dass er groß genug ist, um mit ihnen Abenteuer zu erleben", schreibt der stolze Papa.

Die Geburt des kleinen Inigo war für James sicher einer der glücklichsten Momente. Im Oktober 2023 verkündete der Brite die süße Nachricht von der Geburt auf Instagram. Zusammen mit seiner Frau Alizee widmet er seinem kleinen Sohn eine niedliche Liebeserklärung: "Die Hunde haben ihren kleinen Bruder fantastisch im Rudel willkommen geheißen. Egal, wie gut ich mich vorbereitet hatte... Ich war nicht auf die überwältigenden Gefühle vorbereitet, als ich Inigo zum ersten Mal traf [...]." Das Gesicht des Kleinen bekamen die Fans bisher nicht zu Gesicht, aber dafür füttert James sie immer mal wieder mit niedlichen Bildern, auf denen er seinen Sohn knuddelt, dabei aber sein Gesicht verdeckt.

Instagram / jmidy James Middleton als Kind

Instagram / jmidy James Middleton mit seinem Sohn

