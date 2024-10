Suki und Robert Pattinson feiern ersten Auftritt als Eltern

Im April dieses Jahres durften sich Robert Pattinson (38) und Suki Waterhouse (32) über die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter freuen. Danach wurde es erst mal etwas still um das Hollywood-Traumpaar. Doch am Samstag traten sie gemeinsam als frisch gebackene Eltern zurück ins Rampenlicht. Bei einem Polospiel der Champagner-Marke Veuve Clicquot feierten der Schauspieler und die Musikerin ihren ersten offiziellen gemeinsamen Auftritt nach der Geburt ihrer kleinen Tochter. Dabei posierten die Verlobten verliebt für die Kameras und strahlten über das ganze Gesicht.

Suki, die zurzeit mit ihrem neuen Album "Memoir of a Sparklemuffin" auf Tour ist, zeigte sich begeistert von ihrem ersten Polo-Match. "Ich bin wirklich fasziniert von der Beziehung zwischen dem Pferd und dem Spieler und der emotionalen Verbindung, die sie teilen", erzählte sie gegenüber Vogue. Auf die Frage, worauf sie sich am meisten freue, antwortete sie schmunzelnd: "Ich freue mich definitiv auf den trinkfreudigen Teil des Tages." Die Musikerin scheint ihr Leben als Neu-Mama offenbar in vollen Zügen zu genießen.

Auch Robert geht in seiner Vaterrolle total auf. Das machte der Twilight-Star im Juni dieses Jahres im Interview mit US Weekly deutlich. Der Schauspieler besuchte damals die Dior-Fashion-Show in Paris. Dort verbrachte der 38-Jährige jedoch nur einen Tag, denn er wollte so schnell wie möglich zurück zu seiner kleinen Tochter. "Sie ist so süß", schwärmte der gebürtige Brite im Interview mit dem US-amerikanischen Magazin von seinem Sprössling.

Getty Images Sängerin Suki Waterhouse und Schauspieler Robert Pattinson

Getty Images Robert Pattinson im Juni 2024

