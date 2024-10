Tief gestürzt: Pia Tillmanns Sohn Henry hatte einen Unfall

Pia Tillmann (38) ist in großer Sorge um ihren Sohn Henry. Wie die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit nun in ihrer Instagram-Story öffentlich macht, musste ihr Kind ins Krankenhaus eingeliefert werden. "Er ist beim Spielen aus drei Meter Höhe rückwärts gestürzt und mit dem Kopf auf Asphalt aufgeschlagen", erklärt Pia in ihrem Statement. Henry sei nach dem Sturz orientierungslos und verwirrt gewesen, zudem habe er seinen Vater Steffen nicht mehr erkannt, geschweige denn habe er gewusst, wie dieser heißt.

Pias Nachwuchs wurde deswegen in die Notaufnahme gebracht. Henry liegt aktuell immer noch in der Klinik, während seine Familie an seiner Seite ist. "Ein MRT ist noch ausstehend und wir hoffen einfach, dass alles gut geht", fügt sie ihrem Statement abschließend hinzu. Seinen genauen Zustand gibt Pia in ihrer Mitteilung nicht preis. Sie erklärt lediglich, dass vorläufig nichts von ihr und ihrem Verlobten Zico Banach (33) kommen werde – oberste Priorität für sie habe nun Henry.

Ende März wurde Pia und Zicos Familie größer. Mit der Geburt von Sohnemann Pepe Moe bekam Henry ein Geschwisterchen. Erst vor wenigen Tagen schwärmte Zico von seiner kleinen Familie – in der es wohl auch mal runter und drüber gehen kann. "Ich glaube, wir sind 'normal verrückt'. Ich liebe euch über alles auf der Welt und möchte nie wieder ohne euch!", erklärte der Ex-Bachelorette-Teilnehmer stolz. Pia und Zico machten ihre Liebe im Juni 2022 öffentlich und gelten seitdem als unzertrennlich.

Instagram / zicoriccardo Pia Tillmann und ihr Sohn Henry zusammen mit Zico Banach im August 2024

Instagram / zicoriccardo Zico Banach und Pia Tillmann mit ihren Sprösslingen