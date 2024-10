Unangenehm? Elena Miras zieht in "Promi Big Brother"-WG ein

Im Container-Lager von Promi Big Brother kommt es für mindestens drei Teilnehmer zu einer großen Überraschung. Neben dem Liebespaar Mike Heiter (32) und Leyla Lahouar (28) zieht auch Mikes Ex Elena Miras (32) mit in die Promi-WG. Das Problem: Elena weiß zwar, dass der Vater ihrer Tochter mit ihr unter einem Dach wohnen wird, dass Leyla mit dabei ist, weiß das Reality-Sternchen aber noch nicht. Richtig gut ist Elena schon vor ihrem Einzug nicht auf den einstigen Dschungelcamper zu sprechen. "Ich bin nicht böse auf ihn, ich scheiße auf ihn", stellt sie im Einzelinterview klar. Dann folgt der Moment der Wahrheit: Die Schweizerin betritt die Container-Landschaft und umarmt alle ihre Mitstreiter – auch Leyla. Nur ihr Ex bekommt einen emotionslosen Handschlag verpasst.

Der Schock über Elenas Einzug ist Mike und Leyla wahrlich ins Gesicht geschrieben. So recht konnten sie ihren Augen offenbar nicht trauen! Die Mutter einer Tochter hingegen zeigt sich recht souverän. Bereits im Vorhinein machte sie deutlich, was sie auf gar keinen Fall will: "Ich werde nicht zulassen, dass dieses Mal mein Name in den Schmutz gezogen wird, wegen einer Person!" Mit dieser Aussage spielte Elena mit großer Wahrscheinlichkeit auf ihren Ex-Partner an.

Erst kürzlich erklärte Elena ihren Einzug in die Promi-WG. Die Fans fragten sich: Wieso nimmt die 32-Jährige an einem Format teil, in dem sie auf engstem Raume mit ihrem Ex leben muss? "Ich habe bisher jedes Angebot abgelehnt, in dem Mike dabei ist. Ich nehme teil, weil ich finde, dass ich nach vier Jahren auch mal was sagen kann. Und dass ich nicht immer nur schlucken muss", gab die einstige Allstars-Dschungelcamperin in einem Instagram-Video des Reality-Formates preis.

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Thomas Reiner Mike Heiter und Elena Miras im Juli 2020

