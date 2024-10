Rache an Mike? Darum nimmt Elena Miras an Promi BB teil

Genau wie ihr Ex Mike Heiter (32) und dessen neue Freundin Leyla Lahouar (28) wird auch Elena Miras (32) in die Promi Big Brother-Villa einziehen. Viele Fans vermuten deshalb bereits, dass großes Drama da vorprogrammiert sein könnte. Doch ist Elena überhaupt auf Krawall aus? "Ich habe bisher jedes Angebot abgelehnt, in dem Mike dabei ist. Ich nehme teil, weil ich finde, dass ich nach vier Jahren auch mal was sagen kann. Und dass ich nicht immer nur schlucken muss", erklärt die Ex-Allstars-Dschungelcamp dazu in einem Instagram-Clip des beliebten Reality-Formates.

Von ihrem Ex erwarte sie ohnehin nicht viel. "Was soll ich von meinem Mann erwarten, der nicht mal die Erwartungen seiner eigenen Tochter erfüllt?", stichelt Elena in dem Video weiter. Sie und der Ex-Dschungelcamp-Teilnehmer haben zusammen eine Tochter namens Aylen, um die sich Mike laut Elena aber nicht kümmert. Doch bezüglich des Formates sei die Love Island-Bekanntheit vor allem gespannt, wie die anderen Promis im Container auf sie reagieren. "Einige mögen ja Mike und das könnte dann ja ein Problem sein", deutet die Influencerin an.

Die Fans sind gespalten in ihrer Meinung, was das Aufeinandertreffen von Mike und Elena betrifft. "Schon wieder wird man nichts von Mike sehen, er definiert sich halt nur über seine Frauen. Schade!", erklärt ein Nutzer enttäuscht auf Social Media. Andere freuen sich aber auch über die Konfrontation. "Na, das kann ja heiter werden" und "Samt Elena? Das kann ja was werden", amüsierten sich zwei Fans.

Anzeige Anzeige

Thomas Reiner Mike Heiter und Elena Miras im Juli 2020

Anzeige Anzeige

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, Mike Heiter und Elena Miras, "Promi Big Brother"-Kandidaten 2024

Anzeige Anzeige