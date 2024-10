Mike mit Freundin und Ex bei Promi BB: Das sagen die Fans

Die neue Staffel Promi Big Brother steht in den Startlöchern! Schon morgen werden die ersten Stars in den Container ziehen. Deshalb hat der Sender nun auch die letzten zwei Kandidaten veröffentlicht: Dabei handelt es sich sowohl um Elena Miras (32), die Ex-Freundin von Bewohner Mike Heiter (32), als auch seine Partnerin Leyla Lahouar (28). Die Fans sind von der Dreierkonstellation nicht ganz so begeistert. Unter einem Instagram-Beitrag von Promiflash kommentiert eine Zuschauerin genervt: "Schon wieder wird man nichts von Mike sehen, er definiert sich halt nur über seine Frauen. Schade!"

Viele weitere Kommentatoren sehen das ähnlich. "Das finde ich ehrlich gesagt unpassend", "Darf der arme Kerl nicht einmal etwas alleine machen?", "So unnötig. Pärchencontainer oder wie? Und dann auch noch die Ex dazu packen..." und "Schade, dann werde ich nicht einschalten. Ich dachte, man erlebt Mike alleine", lauten weitere negative Kommentare. Einige Fans sind jedoch auch gespannt, wie das Zusammenwohnen der drei funktionieren wird. "Na, das kann ja heiter werden" und "Samt Elena? Das kann ja was werden", freuen sich zwei Zuschauer.

Tatsächlich könnte Elenas Teilnahme an dem Format für ordentlich Zündstoff sorgen: Beim "Promi Big Brother Countdown" auf Joyn machte die Beauty dem Vater ihrer Tochter Aylen nämlich eine Ansage, die sich gewaschen hat. "Ich würde sagen, ich bin nicht böse auf ihn – ich sche*ße auf ihn", wetterte die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin und stellte zudem klar: "Ich habe vier Jahre lang zugeguckt, wie Mike über mich und Aylen gesprochen hat. [...] Das will ich jetzt unterbinden."

Joyn/Marc Rehbeck Leyla Lahouar, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2024

Joyn/Marc Rehbeck Elena Miras, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin 2024

