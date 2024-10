Zwischen "Bauer sucht Frau"-Yannik und Michelle knistert es

Bei der RTL-Datingshow Bauer sucht Frau fliegen die Funken – und das schon an Tag eins der Hofwoche! Yannik darf seine Auserwählte Michelle auf dem Hof seiner Familie begrüßen. Schon auf dem Weg dahin grinsen sich die beiden bis über beide Ohren an und schweigen schüchtern. Als die Pflegerin sogar ihren Kopf auf die Schulter des Hobby-Geflügelzüchters legt, während er konzentriert den Traktor steuert, scheint es um ihn geschehen zu sein. Er erzählt, als Gast dürfe sie in seinem Bett schlafen und er nächtige derweil im Gästezimmer. Michelle deutet an, dass die Bettenteilung ja nicht für die gesamte Hofwoche bestehen müsse. "Die geht ja schnell zur Sache", grinst der 23-Jährige verlegen.

Mit den Komplimenten hält der Werkzeugmechaniker nicht hinterm Berg. "Als du jetzt aus dem Zug rausgekommen bist, war ich sehr glücklich, dich zu sehen. Du siehst so gut aus, so hübsch, vor allem mit deinen wilden Haaren", schwärmt Yannik. Auch Michelle betont: "Ich bin so froh, jetzt bei dir zu sein." Kaum auf dem Hof angekommen, trifft die 25-Jährige direkt Yanniks Eltern und Großeltern – bei seiner Familie kommt Michelle glücklicherweise mindestens genauso gut an wie bei dem Jungbauern.

Yannik und Michelle sind nicht die einzigen Kandidaten, die bereits die Nähe zueinander suchen. Auch bei Manfred und Susanne liegt schon etwas in der Luft. Beim Scheunenfest beginnen der Milchviehhalter und die Köchin, klammheimlich unter dem Tisch Händchen zu halten. Moderatorin Inka Bause (55) entdeckt die zärtliche Geste natürlich sofort und ruft begeistert: "Oh schön, das freut mich aber!"

