Bill Belichicks (72) Freundin Jordon (24) teilt Turtelfotos

Bill Belichicks (72) Freundin Jordon Hudson hat ihre Beziehung mit dem ehemaligen Head Coach der New England Patriots offiziell gemacht. Die 24-jährige Ex-Cheerleaderin veröffentlichte am vergangenen Wochenende auf Instagram eine Reihe von Urlaubsfotos, die sie mit der Trainerlegende zeigen. Unter dem Titel "Summation of Summer" postete sie unter anderem ein gemeinsames Selfie auf einem Boot, auf dem das ungleiche Paar eine romantische Zeit genießt. Auf weiteren Bildern sind die beiden bei einem Sonnenuntergang nahe eines Leuchtturms zu sehen sowie bei Outdoor-Aktivitäten. Ein besonderer Blickfang: Belichick in einem Shirt von Taylor Swifts (34) Eras Tour, das er bereits bei einem Konzertbesuch im Juli in Amsterdam trug. Ob die beiden dieses Event wohl auch gemeinsam besucht haben?

Bisher waren beide bemüht, die Beziehung weitgehend privat zu halten, doch bestätigte die Veröffentlichung der Fotos ihre Liebe nun offiziell. Bereits zuvor hatten einige NFL-Spieler öffentlich scherzhafte Bemerkungen über Bills neue Beziehung gemacht. So witzelte Rob Gronkowski laut US Weekly jüngst bei einer Netflix-Veranstaltung: "Coach Belichick ist ein echter Fuchs. Er weiß genau, was er tut." Auch dem ehemaligen Quarterback Tom Brady (47) soll bereits aufgefallen sein, dass Bill neuerdings deutlich glücklicher wirke.

Bill Belichick, der als einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte der NFL gilt, ist für seine Zurückhaltung, was sein Privatleben angeht, bekannt. Der offene Umgang mit seiner Beziehung zu Jordon Hudson ist daher für viele Fans umso überraschender. TMZ zufolge lernten sich die beiden 2021 auf einem Flug von Boston nach Florida kennen. Jordon, die selbst sportbegeistert ist und früher als Cheerleaderin aktiv war, teilt offensichtlich viele Interessen mit Bill. Freunde und Bekannte berichten, dass die Verbindung zwischen dem generationsübergreifenden Paar stark und authentisch ist – trotz des Altersunterschieds von 48 Jahren.

https://www.instagram.com/p/DAzijFCvgrU/?img_index=9 Bill Belichick und Jordan Hudson genießen den Sonnenuntergang im Sommer 2024

https://www.instagram.com/p/DAzijFCvgrU/?img_index=9 Bill Belichick und Jordan Hudson im gemeinsamen Sommerurlaub 2024

