Sind Bill Belichick (72) und seine Jordon (24) etwa verlobt?

Bill Belichick (72), der ehemalige Head Coach der New England Patriots und aktuelle Trainer der Footballmannschaft der University of North Carolina, sorgt gemeinsam mit seiner Freundin Jordon Hudson für Gesprächsstoff. Die 24-Jährige wurde am Wochenende des Super Bowl 2025 mit einem auffälligen Ring an ihrem Finger gesichtet – und das nicht zum ersten Mal. Bereits bei den NFL Honors wenige Tage zuvor trug sie dasselbe Schmuckstück. Das Paar, das sich beim Event von Michael Rubin in New Orleans gemeinsam zeigte, heizt damit Gerüchte um eine mögliche Verlobung an. Ein offizielles Statement oder eine Bestätigung der beiden steht bislang jedoch aus.

Jordon kombinierte ihren funkelnden Begleiter bei den NFL Honors mit einem weiteren imposanten Schmuckstück: einem Meisterschaftsring, den sie während ihrer Zeit als Cheerleaderin bei der Bridgewater State University erhielt. Bill hingegen nutzte die Gelegenheit, seine beeindruckende Sammlung an Super-Bowl-Ringen zu präsentieren, die er während seiner Erfolgslaufbahn mit den Patriots und zuvor mit den Giants als Assistenztrainer gesammelt hatte.

Doch nicht nur der Ring sorgt für Schlagzeilen – seit die Beziehung der beiden öffentlich wurde, war ihr Altersunterschied von fast 50 Jahren ein heiß diskutiertes Thema. Ein Instagram-Beitrag von Jordon über den Jahreswechsel zeigte ihren offenen Umgang mit der Kritik. "Wir gehen in unser viertes Kalenderjahr zusammen und sind immer noch sehr glücklich. Ich kann es kaum erwarten, noch mehr Schläge für dich einzustecken", schrieb die ehemalige Cheerleaderin und fügte hinzu: "Legt los, Tastaturkrieger. Eure Illusion von Fairness stärkt nur unsere Authentizität." Trotz der massiven Seitenhiebe im Netz hält das Paar fest zusammen und präsentiert sich als Einheit.

Getty Images Bill Belichick, 2016

Getty Images Bill Belichick und Jordon Hudson bei der The American Museum of Natural History Gala, 2024

