Jordon (24) teilt romantisches Foto mit Bill Belichick (72)

Bill Belichick (72) und Jordon Hudson zeigen der Öffentlichkeit, dass sie nach wie vor überglücklich miteinander sind. Die Freundin des ehemaligen NFL-Coaches veröffentlicht in ihrer Instagram-Story nun ein niedliches Selfie, auf dem sie gemeinsam und total verliebt in die Kamera lächeln. "Gleich und gleich gesellt sich gern...", schreibt die 24-Jährige unter den Schnappschuss und setzt außerdem verspielte GIFs dahinter, bei denen es sich um ein weißes Herz sowie zwei Schwäne handelt, die ein Liebesherz bilden.

Damit setzt die Influencerin wohl ein deutliches Zeichen – und zwar dafür, dass der große Altersunterschied des Paares absolut keine Rolle spielt. Jordon verteidigte ihre Beziehung zu dem New-England-Patriots-Star bereits vor wenigen Wochen. In diesem Zusammenhang postete sie ebenfalls ein Bild der beiden auf ihrem Social-Media-Account und betonte, dass Liebe individuell und frei von Rechtfertigung sei. "Liebe diskriminiert nicht gegen Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Alter oder Fähigkeiten", ließ sie ihren Gedanken freien Lauf.

Auch wenn Bill und seine Partnerin, die 48 Jahre Altersunterschied trennen, ihre Beziehung erst im vergangenen Jahr öffentlich machten, sollen sie bereits seit 2023 gemeinsam durchs Leben gehen. Das Paar feierte vor rund zwei Monaten sein Red-Carpet-Debüt bei einer Gala des American Museum of Natural History in New York City – und entfachte erst kürzlich Spekulationen um eine mögliche Verlobung: Jordon wurde am Wochenende des Super Bowls mit einem verdächtigen Ring an ihrem Finger entdeckt. Eine Bestätigung gibt es bislang aber nicht.

Anzeige Anzeige

Instagram / jordon_isabella Jordon Hudson und Bill Belichick im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jordon_isabella Bill Belichick und Jordon Hudson im Dezember 2024

Anzeige Anzeige