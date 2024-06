NFL-Ikone Bill Belichick (72) lebt mit 24-jähriger Freundin!

Der ehemalige Head Coach der New England Patriots, Bill Belichick (72), soll mit der 24-jährigen Cheerleaderin Jordon Hudson zusammengezogen sein. Der 72-Jährige wurde inzwischen mehrfach mit der wesentlich jüngeren Sportlerin gesichtet: So beispielsweise im November 2023, als er sich ohne T-Shirt aus ihrem Haus schlich. Die beiden Verliebten scheinen es miteinander sehr ernst zu meinen. Wie TMZ Sports von einer nahestehenden Quelle erfahren hat, lebt das Paar anscheinend schon seit einigen Monaten zusammen! Zu Beginn des neuen Jahres zog Jordon in das Haus des Ex-Trainers in Massachusetts ein.

Der Insider verrät zudem, dass Jordon gegenüber ihrem nahestehenden Umfeld begeistert von ihrer Liebesbeziehung schwärmt. Kennengelernt haben sich die zwei auf einem Flug im Jahr 2021. Nachdem ihr Verhältnis zueinander vorerst platonisch begonnen hatte, funkte es nach Bills Trennung von Linda Holliday im vergangenen Jahr zwischen ihnen. Ein öffentliches Statement zu ihrer Liebe gab es bislang von keinem der beiden. Angeblich haben die Turteltauben jedoch seit dem Zusammenzug kaum eine Minute getrennt verbracht. So wurde das Liebespaar Anfang des Monats gemeinsam in Kroatien gesichtet. Sie erschienen auch Seite an Seite bei Tom Bradys (46) Einführungszeremonie in die Patriots Hall of Fame. Dort unterhielt sich die Cheerleaderin angeregt mit der Tochter ihres Verehrers, wie ein Video auf X zeigt.

Die Trainerlegende arbeitete 24 Jahre lang bei einem der berühmtesten American-Football-Teams, den New England Patriots. Während seiner Laufbahn konnte er mit seiner Mannschaft unglaubliche sechs Super Bowl-Siege einfahren und acht Titel holen, was ihn zum erfolgreichsten Trainer der National Football League machte. Nach einer eher enttäuschenden Saison 2023 einigte man sich darauf, dass es an der Zeit ist, getrennte Wege zu gehen. Anfang des Jahres verkündete der Star-Coach, dass er die Patriots verlässt.

Instagram / jordon_isabella Jordon Hudson im Februar 2023

Getty Images Bill Belichick, Head Coach in der NFL

