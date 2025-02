Jordon Hudson (24) verteidigt ihre Beziehung mit Bill (72)

Jordon Hudson hat eine leidenschaftliche Verteidigung ihrer Beziehung zu Bill Belichick (72) veröffentlicht. In einem Instagram-Post stellte die Influencerin ein gemeinsames Foto mit dem ehemaligen NFL-Coach online und teilte ihre Gedanken über Liebe. In ihrem Post schrieb Jordon: "Liebe diskriminiert nicht gegen Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Alter oder Fähigkeiten." Ihre Ausführungen zielen darauf ab, Vorurteilen entgegenzutreten, die das Paar aufgrund ihres Altersunterschieds von 48 Jahren immer wieder ertragen muss. Sie erklärte, Liebe sei individuell und frei von Rechtfertigung.

Die Beziehung des ungleichen Paares sorgt seit ihrem Bekanntwerden im Oktober 2024 für Schlagzeilen. Schon zuvor gab es Gerüchte, nachdem die beiden seit 2023 gelegentlich zusammen gesichtet worden waren. Die Reaktionen auf ihre Beziehung reichten dabei von neugierigen Kommentaren bis hin zu Witzen auf öffentlicher Bühne. Bei den NFL Honors im Februar 2025 sorgte beispielsweise Snoop Dogg (53) mit einer scherzhaften Bemerkung über den Altersunterschied auf der Bühne für Gelächter. TMZ berichtete, dass sich die beiden bereits 2021 auf einem Flug kennengelernt hätten, als Jordon noch im College war – zwei Jahre später wurde ihre Beziehung langsam öffentlich.

Bill ist vor allem als legendärer Trainer der New England Patriots bekannt, während Jordon sich als Influencerin im digitalen Raum einen Namen gemacht hat. Trotz des Altersunterschieds scheint die Beziehung beiden eine neue Perspektive auf Liebe eröffnet zu haben. Aktuell halten sich sogar hartnäckige Verlobungsgerüchte über das Paar: Die 24-Jährige wurde am Wochenende des Super Bowl 2025 mit einem auffälligen Ring an ihrem Finger gesichtet. Offiziell bestätigt hat das Paar die Spekulationen bislang nicht.

Getty Images Bill Belichick und Jordon Hudson bei der The American Museum of Natural History Gala, 2024

Getty Images Bill Belichick und Jordon Hudson bei den NFL Honors 2025

