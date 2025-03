So hält Bill Belichicks (72) Freundin Jordon (24) ihn fit

Bill Belichick (72) und seine Freundin Jordon Hudson haben ihre Follower mit einem besonderen Einblick in ihre Beziehung begeistert. Während ihres Urlaubs an einem sonnigen Strand zeigte das Paar eine beeindruckende Performance beim gemeinsamen Beach-Yoga. Der legendäre Football-Coach lag hierfür im Sand und balancierte die ehemalige Cheerleaderin auf Händen und Füßen. Jordon, gekleidet in einem eleganten weißen Badeanzug, präsentierte dabei graziöse Posen, die sie mit dem Hashtag "StillGotIt" unter einem Instagram-Post würdigte.

Die beiden genießen offenbar eine Auszeit vom Alltag, wie Jordons Post mit dem Titel "Us Time" zu verstehen gibt. Trotz ihrer fröhlichen Urlaubsbilder musste sich das Paar kürzlich gegen Kritik zu ihrer Beziehung wehren. So veröffentlichte Jordon eine private Nachricht, in der ihre Verbindung als "verrückt" bezeichnet wurde. Die 24-Jährige reagierte darauf schlagfertig auf Social Media, indem sie die Nachricht öffentlich teilte und ihre Follower zu einem ironischen Voting über die schlechten Manieren der Absenderin aufforderte. Ihre Kommentare stärken das Bild einer Frau, die für ihre Liebe zu Bill einsteht – ungeachtet des Altersunterschieds von 48 Jahren.

Die Beziehung der beiden ist seit Ende 2024 offiziell bekannt. Das Paar lernte sich jedoch bereits 2021 auf einem Flug kennen, als Bill Jordon sogar eine persönliche Widmung in ihrem Philosophie-Lehrbuch hinterließ. Lange Zeit hielten sie ihre Verbindung aus der Öffentlichkeit heraus, bis sie schließlich bei offiziellen Events gemeinsam auftraten. Im Netz verteidigt Jordon ihre Partnerschaft immer wieder gegen Kritiker. "Liebe diskriminiert nicht gegen Geschlecht, Hautfarbe, Religion, Alter oder Fähigkeiten", stellte sie auf Instagram klar.

Instagram / jordon_isabella Bill Belichick und Jordon Hudson, März 2025

Instagram / jordon_isabella Bill Belichick und Jordon Hudson im Dezember 2024

