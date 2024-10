Deshalb hörte Andrew Garfield mit dem Leistungssport auf

Der durch seine Rollen wie in The Amazing Spider-Man bekannte Schauspieler Andrew Garfield (41) hatte als Kind ein besonderes Hobby. Gegenüber Esquire erzählte Andrew vor wenigen Tagen davon, dass er in seiner Kindheit Leistungssportler war. Dies hatte allerdings keine positive Auswirkung auf ihn. Aufgrund seiner guten Leistungen bekam er einen russischen Trainer, der sich laut Andrew auf seinen Rücken gesetzt hat, während er im Spagat saß, um seine Beweglichkeit zu verbessern. "Das ist keine Kindheit", betonte Andrew. Mit zwölf Jahren hörte der Schauspieler aufgrund eines zu hohen Drucks mit dem Sport auf.

Andrew wohnte zu dieser Zeit mit seinen Eltern Lynn und Richard Garfield in England. Der damals Zwölfjährige verspürte zusätzlich einen besonderen Druck von seinem Vater. Gegenüber dem Magazin erklärte er: "Das war die erste Rebellion gegen meinen Vater und sein damaliges Wertesystem: Erfolg und Goldmedaillen über jegliches Gefühl der Freude, des Komforts oder des Vergnügens." Da sein Vater Schwimmtrainer war, probierte Andrew das Schwimmen aus, wurde aber auch damit nicht glücklich und hörte es ebenfalls auf.

Der Hollywoodstar spürte schon als Kind, dass es mehr gibt als nur den Sport. Er beschrieb im Interview mit Esquire: "Es war wie dieses Truman-Show-Gefühl, bei dem man sagt: 'Ich spüre, dass da mehr ist. Ich kann nicht sagen, was dieses Mehr ist, aber ich weiß, dass es existiert, und wenn es nicht existiert, bin ich in großen Schwierigkeiten.'" Mit diesem Gefühl lag der Schauspieler wohl richtig, denn heute ist er bekannt durch Rollen wie in "The Social Network" oder als "Spiderman". Noch im September feierte er mit Schauspielkollegin Florence Pugh (28) das am 9. Januar in den deutschen Kinos erscheinende Liebesdrama "We Live in Time".

Getty Images Andrew Garfield, Schauspieler

Getty Images Andrew Garfield und Florence Pugh auf der Pariser Fashion Week 2023

