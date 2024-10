Fiona Erdmanns Kids sehen erstmals ihr neues Geschwisterchen

Fiona Erdmann (36) ist momentan in freudiger Erwartung ihres dritten Kindes. Die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit verkündete vor rund zwei Wochen, dass sie erneut schwanger ist. Nun teilt die Influencerin mit ihrer Community gleich den nächsten emotionalen Moment: Ihre beiden Kinder Leo Luan und Neyla May sehen ihr Geschwisterchen das erste Mal auf dem Ultraschall. "Ein ganz besonderer Moment, den ich heute mit euch teile. Sie sehen hier das erste Mal ihr Geschwisterchen. Dieser Moment und ihre Reaktionen waren für mich so schön und besonders", schreibt Fiona zu einem Video auf Instagram, das sie gemeinsam mit ihren Kindern in einem Ärztezimmer zeigt.

Die kleine Neyla soll auch schon einen Animus haben, ob sie sich in wenigen Monaten über eine Schwester oder einen zweiten Bruder freuen kann. "Wie ihr hört: Neyla glaubt, dass es ein Mädchen wird. Wir sind gespannt, ob sie recht hat", berichtet Fiona. Die Fans der nach Dubai ausgewanderten Deutschen stimmen dem kleinen Mädchen voll und ganz zu. "Sieht wirklich nach einem Mädchen aus" und "Ich schätze auch, dass es ein Mädchen wird", lauten nur zwei von vielen weiteren optimistischen Kommentaren.

Fiona hielt ihre dritte Schwangerschaft eine ganze Zeit lang geheim. Im Interview mit Promiflash verriet die TV-Bekanntheit aber bereits vor wenigen Tagen, dass ihre Kinder Leo und Neyla von Sekunde eins an in die Schwangerschaft eingebunden wurden. "Meine Kinder wussten das vor allen anderen", plauderte Fiona aus. Dennoch plagten sie mit der Entscheidung auch die einen oder anderen Zweifel: "Ich hatte dadurch auch voll Panik, dass die das irgendwem sagen, weil die Familie das ja auch noch nicht wusste!"

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre zwei Kinder im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihren beiden Kindern, 2023

Anzeige Anzeige