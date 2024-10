Fiona Erdmanns Kinder wussten zuerst von Schwangerschaft

Fiona Erdmann (36) erwartet derzeit ihr drittes Kind. Schon im Februar nächsten Jahres soll es so weit sein – die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit hielt ihre Schwangerschaft also eine ganze Zeit lang geheim. Promiflash verrät die Influencerin aber, dass zwei Menschen von Anfang an Bescheid wussten: "Meine Kinder wussten das vor allen anderen." Das sei allerdings gar nicht so unproblematisch gewesen: "Ich hatte dadurch auch voll Panik, dass die das irgendwem sagen, weil die Familie das ja auch noch nicht wusste!", erinnert sich Fiona.

Fionas Kids sind vier und zwei Jahre alt. Deswegen musste die Dubai-Auswanderin darauf achten, wie sie ihnen die Baby-Neuigkeit beibringt. "Ich habe mich aber eher rangetastet und das immer wieder nebenbei erzählt, bis sie es dann verstanden haben. Ich glaube aber, was da auf sie zukommt, das wissen sie noch gar nicht so richtig!", erklärt Fiona im Promiflash-Interview. Insgesamt habe sie aus der Babyverkündung aber keine große Nummer gemacht.

Fiona und ihr Ehemann Mou leben gemeinsam mit ihrer Familie in Dubai. Schon länger hatten sie die beiden erneuten Nachwuchs gewünscht – ihr Weg zum dritten Baby war allerdings steinig. Im Januar dieses Jahres erlitt Fiona eine Fehlgeburt. Im Anschlus musste die Influencerin einige Monate warten, bis sie erneut risikofrei schwanger werden konnte. Das musste Fiona erst mal verkraften.

