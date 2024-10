Heinz Hoenigs Frau Annika will mit neuem Podcast Mut machen

Annika Kärsten-Hoenigs (39) Ehemann Heinz Hoenig (73) kämpft seit einigen Monaten mit seiner Gesundheit. Im Netz hält die Partnerin des Schauspielers seine Fans auf dem Laufenden, was seinen Gesundheitszustand betrifft. Auch über ihre Gefühlswelt möchte sie zukünftig private Einblicke teilen und meldet sich in ihrer Instagram-Story nun mit folgenden Worten: "Es hat natürlich wahnsinnig viel mit mir gemacht. Das war für mich eine große Reise, die mich viel verändert hat, innerlich und auch äußerlich. Sie kann aber vielleicht anderen Menschen Mut machen, die in ähnlichen Situationen sind und zwischendurch die Hoffnung verlieren." Um ihre und Heinz' Geschichte zu erzählen, möchte Annika bald einen Podcast starten, der den Namen "24 – (K)ein Sommer in Berlin" trägt.

Mithilfe des Podcasts will die Familienmutter nicht nur die Strapazen der vergangenen Monate verarbeiten, sondern auch Gleichgesinnten ein Vorbild sein. Sie erklärt: "Vielleicht denken sich dann einige: 'Die beiden haben auch durchgehalten und egal, durch welches tiefe Tal sie gewandert sind, sie haben es auch geschafft." Mittlerweile ist Heinz nach monatelangem Krankenhausaufenthalt wieder zu Hause bei seinen Liebsten, und er und Annika haben langsam zu einem geregelten Alltag gefunden, der "besser läuft als erwartet."

Heinz musste für einige Monate auf der Intensivstation liegen. Grund dafür waren schwerwiegende Probleme mit seinem Herzen und auch ein lebensnotwendiger Eingriff an der Aorta. Dieser steht bis dato aus. Aufgrund der gesundheitlichen Verfassung des Ex-Dschungelcamp-Bewohners konnte die OP bisher noch nicht durchgeführt werden – sein Zustand müsse zunächst stabil sein, damit der "7 Zwerge"-Star sich dem Eingriff unterziehen könne.

