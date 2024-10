Kerry Katonas Verlobter will ihre Tochter DJ adoptieren

Große Neuigkeiten! Kerry Katona (44) verkündet die Adoptionspläne ihres Partners Ryan Mahoney. Die ehemalige Atomic Kitten-Sängerin und der 35-Jährige verlobten sich im Jahr 2020, zwei Jahre nachdem sie sich auf einer Dating-App kennenlernten. Nun plant Ryan, ihre jüngste Tochter Dylan-Jorge, kurz DJ, zu adoptieren. Gegenüber Closer schwärmt Kerry von der Verbindung zwischen ihrer Tochter und ihrem zukünftigen Ehemann: "Ich liebe ihn und er will sie offiziell adoptieren. Er hat sich ihren Namen auf den Rücken tätowieren lassen, nicht meinen."

Als Hauptgrund für den Adoptionswunsch nennt die Britin im Interview die Angst um die Zukunft ihrer Tochter, sollte Kerry etwas zustoßen: "Meine einzige Sorge ist, dass Ryan keine rechtliche Vertretung für DJ hat, wenn mir etwas zustoßen würde." Der Vater der Achtjährigen ist George Kay, ein ehemaliger Rugby-Spieler, der im Juli 2019 an einer Überdosis verstarb. Laut Kerry ist Ryan deshalb die Vaterfigur in DJs Leben: "Sie hat immer nur Ryan gekannt. DJ war erst drei Jahre alt, als ihr eigener Vater starb, und vier, als Ryan in unser Leben trat."

Mit seiner Hochzeit, die Ryan zu Kerrys viertem Ehemann machen würde, will sich das Paar allerdings noch Zeit lassen. Auch die Familienplanung scheint beendet, obwohl seit ihrer Verlobung Gerüchte über ein gemeinsames Kind kursieren. Dies schließt die fünffache Mutter mittlerweile aus und auch Ryan soll das akzeptiert haben. "Wir sind glücklich, so wie wir sind", betont die ehemalige Sängerin gegenüber dem Magazin.

