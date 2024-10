Nicht nur Musik: So wurde Katy Perry zur Multimillionärin

Katy Perry (39) ist eine der größten Popikonen des 21. Jahrhunderts. Im Laufe ihrer langen Karriere hat die "Roar"-Sängerin ein stattliches Vermögen angehäuft. Laut Celebrity Net Worth hat die Musikerin rund 360 Millionen Euro auf dem Konto. Den Großteil ihres Reichtums erwirtschaftete die Partnerin von Orlando Bloom (47) mit einem klugen Deal. Im September 2023 verkaufte sie ihren gesamten Musikkatalog für unglaubliche 183 Millionen Euro an Litmus Music. Auch mit ihrer Residenz in Las Vegas ließ der Popstar die Kassen klingeln – 152 Millionen Euro sollen ihr die Konzerte insgesamt eingebracht haben.

Die 39-Jährige ist zwar hauptsächlich für ihre Nummer-eins-Hits wie "Teenage Dream", "Firework" und "Last Friday Night" bekannt, doch auch abseits der Musik ist Katy fleißig. Ab 2018 saß sie gemeinsam mit Luke Bryan (48) und Lionel Richie (75) in der Jury von American Idol und verdiente zunächst 13,5 Millionen, später sogar 23 Millionen Euro pro Staffel. Im Jahr 2024 verkündete sie ihren Abschied von der Show. Laut OK! brachte sie zusätzlich mehrere Parfums auf den Markt und war das Gesicht der Marke Popchips.

Die gebürtige Kalifornierin ist stolz auf ihre Erfolge und auf ihren Kontostand. Zu Gast bei dem Radiosender KTU erklärte Katy, dass sie vor allem über ihre Bezahlung für "American Idol" glücklich gewesen sei. "Ich bin wirklich stolz darauf, dass ich als Frau so gut bezahlt wurde. Und wisst ihr, was? Ich habe mehr Geld bekommen als so ziemlich jeder andere Kerl, der Juror in dieser Show war", freute sich die Sängerin.

Getty Images Die Jury von "American Idol" im Jahr 2019

Getty Images Katy Perry in Australien, September 2024

