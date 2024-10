So zelebrierte Taylor Swift den Football-Sieg von Travis

Am Montag verfolgte Taylor Swift (34) gespannt, wie ihr Freund Travis Kelce (35) mit den Kansas City Chiefs einen beeindruckenden 26:13-Sieg gegen die New Orleans Saints im Arrowhead Stadium errang. Nach dem Spiel feierte die Sängerin gemeinsam mit Chariah Gordon, der Verlobten des Chiefs-Spielers Mecole Hardman Jr., in einer exklusiven VIP-Loge. Chariah teilte daraufhin ein Video der beiden in ihrer Instagram-Story.

Darin fragte Chariah Taylor in einem gespielten Interview: "Wie fühlst du dich nach diesem Sieg?" Taylor legte daraufhin lässig ihren Arm auf Chariahs Schulter und antwortete scherzhaft: "Nein, es ist wichtig, dass du diesmal die Frage beantwortest." Die beiden lachten und sprachen begeistert darüber, dass die Chiefs nun mit fünf Siegen in Folge in die spielfreie Woche gehen. "Es ist perfekt!", betonte Taylor, die ein auffälliges rot-braunes Minikleid von Vivienne Westwood (✝81) trug, voller Enthusiasmus. Als sie bemerkte, dass sie vor einem Poster ihrer eigenen Eras-Tour standen, scherzte sie: "Entschuldigung, dass ich mich selbst photobombe."

Taylor war in den letzten Wochen wegen Sicherheitsbedenken immer seltener bei den Spielen ihres Freundes dabei. Doch da es sich diesmal um ein Heimspiel im Arrowhead Stadium handelte, konnte sie Travis ohne Sorgen anfeuern. Für die Sängerin ist der Abstecher ins Footballstadion eine willkommene Abwechslung zu ihrer Musikkarriere. Die gemeinsame Zeit mit den Partnerinnen der anderen Spieler scheint sie sichtlich zu genießen. Abseits des Rampenlichts legt die 34-Jährige großen Wert auf enge Freundschaften und familiäre Bindungen, was sich auch in ihrem Umgang mit Chariah zeigt.

Instagram / chariah_ Travis Kelce, Taylor Swift, Chariah Gordon und Mecole Hardman (v.l.n.r.)

Getty Images Taylor Swift und Brittany Mahomes im Dezember 2023

